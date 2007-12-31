یک زائر حج فلسطینی در پشت درهای ورودی به غزه فوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، این زن فلسطینی در حالی که با پلیس مصر در هنگام اعتراض درگیر شده بود در اثر حمله قلبی درگذشت.

گفتنی است که زائران فلسطینی که از مکه مکرمه بازگشته اند از ورود به غزه از طریق سرزمین های اشغالی خودداری کرده و رژیم صهیونیستی نیز با بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود مستقیم به غزه مخالفت کرده است.

گفتنی است که 1 هزار و 100 زائر فلسطینی چند روز است که در پشت درهای گذرگاه ورود به نوار غزه هستند و مصر این زائران را به 11 اردوگاه در شهر ساحلی "ال اریش" در کنار دریای مدیترانه منتقل کرده است.

این زن 67 ساله که "خدرا محمود محمد مسعود" نام دارد در درگیری با پلیس فوت شد.

همچنین منابع بیمارستانی گفته اند که چند زائر دیگر فلسطینی که دود و گاز اشک آور استنشاق کرده بودند به بیمارستانی در ال اریش منتقل شدند.