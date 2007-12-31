پیکان با برتری برابر سایپا قهرمان نیم فصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، درحساس ترین دیدارهفته سیزدهم و پایانی نیم فصل نخست رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور امروز تیم سایپا در ورزشگاه آزادی میزبان تیم پیکان بود.

درگیم اول این مسابقه شاگردان مصطفی کارخانه با استفاده از سرویس های پرشی بهتر و نفوذ به دفاع عقب زمین حریف با نتیجه 25 بر 22 به پیروزی دست یافتنداما درگیم دوم نتوانستند از موقعیت های به دست آمده برای برتری خود استفاده کنند تا جائیکه این گیم را با نتیجه 19 بر 25 واگذار کردند.

در گیم سوم بازیکنان دو تیم رقابت پایاپایی با هم داشتند و در اکثر دقایق حداقل اختلاف امتیاز را با هم داشتند اما در نهایت تیم پیکان بود که توانست از طریق انسجام در دفاع روی تور مانع حمله حریف شود و به پیروزی 27 بر 25 دست یابد.

در گیم چهارم شاگردان حمید موحدی که خود را در آستانه شکست می دیدند تلاش زیادی برای کسب امتیاز بیشتر و کشیدن بازی به گیم پنجم کردند اما پیکان با تکیه به تجربه محمد ترکاشوند و امیر حسینی دو بازیکن قدیمی خود توانست در دفاع عملکرد بهتری داشته و در نهایت هم به برتری 25 بر 23 دست یابد.

به این ترتیب تیم پیکان با پیروز ی 3 بر یک در این مسابقه جمع پیروزی های خود را به 11 رساند تا تنها با یک شکست و مجموع 23 امتیاز عنوان قهرمانی نیم فصل نخست لیگ برتر را به خود اختصاص دهد.

پگاه نیز با 22 امتیاز در جای دوم ایستاد و تیم های پردیس متحد قزوین و سایپا تهران هریک با 21 امتیاز به ترتیب در رده های سوم و چهارم جای گرفتند. در جدول رده بندی این مسابقات تیم های استقلال گنبد و ارومدشت ارومیه با 12 و 13 امتیاز در مکان های دوازدهم و سیزدهم قرار دارند.

در آخرین دیدار هفته پایانی نیم فصل نخست رقابت های نیم فصل نخست لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور از دقایقی پیش تیم های استیل آذین و اتکا تهران در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند. نتیجه این دیدار رده بندی تیمهای پنجم تا یازدهم را مشخص می کند.