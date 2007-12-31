کشته شدن 25 نیروی امنیتی افغانستان در سه روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، زمرای بشاری سخنگوی وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که 16 پلیس روز شنبه در حمله شورشیان گروه طالبان به پست نظامی آنها در ولایت قندهار کشته شدند.

دو نیروی پلیس نیز روز دوشنبه بر اثر انفجار بمب در مسیر عبور خودروی آنها در شهر موسی قلعه در ولایت هلمند کشته شدند.



در همین حال، وزارت دفاع افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که یک سرباز افغان در حمله شورشیان طالبان در روز دوشنبه در ولایت پکتیا و چهار نفر دیگر در ولایت اوروزگان به قتل رسیدند.



دو سرباز نیز در یک حادثه رانندگی در روز یکشنبه در ولایت زابل جان خود را از دست دادند.