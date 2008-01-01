ماموریت من نقش آفرینی بیشتر ملت ایران در فرآیند جهانی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رحیم مشایی دوشنبه شب در حاشیه مراسم اختتامیه بزرگداشت یکصدمین سالگرد تولد استاد شهریار در تبریز درجمع خبرنگاران افزود: جهانی سازی منحصر به معیارهای محدود، مادی و حتی مسئله دار قدرت های بزرگ نیست و باید تمامی کشورها در این پروسه سهم داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: هدف جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی مرکز ملی جهانی شدن، افزایش نقش آفرینی ایران در روند جهانی شدن مبتنی بر معیارهای فرهنگ ایرانی - اسلامی است.

مشایی با بیان اینکه جهانی شدن جز با مشارکت همه ملتهای جهان اتفاق نمی افتد، تصریح کرد: اگر تلاشهای صورت گرفته در روند جهانی شدن بدون دخالت، مشارکت و اراده همه ملتهای جهان صورت گیرد، چالشهای جدیدی در عرصه بین الملل به وجود خواهد آورد.

وی یادآور شد: هدف از تشکیل این مرکز در کشور حضور فعال ایران در عرصه جهانی است تا روند جهانی سازی به طور انحصاری با معیارهای تعداد معدودی از کشورهای جهان محقق نشود.

رئیس مرکز ملی جهانی شدن تاکید کرد: سیمای جهان آینده هر گونه که تصویر شود، مفاد و مضمون جهانی سازی نیز دربرگیرنده هر عنوانی که باشد و معیار پیوند دهنده انسانهای جهان نیز هر چه تعیین شود به طور حتم آرمانها، ‌پیامها و ایده های ملت ایران در تشکیل آن‌ها سهم بزرگی خواهد داشت.

به گفته وی ملت ایران باید سهم واقعی خود را از آینده جهان به دست آورده و ضمن عرضه تاریخ و فرهنگ ایرانی - اسلامی در شکل گیری جهانی متحد و یکپارچه نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند.

مشایی یادآور شد: ساکنان سرزمین کهن ایران در تاریخ بشریت همواره یک ملت تمدن ساز بوده‌اند لذا برای جهانی که در آن همه ملت‌ها زیر یک نظام واحد زندگی خواهند کرد باید ملت ایران نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.

وی اظهار داشت: با توجه به این تفاسیر، آقای احمدی نژاد نیز از من خواستند که با با نگاه نقش‌آفرینی بیشتر ملت ایران در عرصه پدیده فراگیر جهانی شدن مسئولیت این مرکز را بر عهده بگیرم.

اسفندیار رحیم مشایی ضمن یادآوری اینکه راه اندازی مرکز ملی جهانی شدن به عنوان طرح سازمان ملل در بسیاری از کشورها تاسیس شده است، افزود: البته این طرح اجباری نیست و به عنوان پیشنهاد از سوی سازمان ملل مطرح شده و در جمهوری اسلامی ایران نیز این مرکز در زمان دولت قبلی تاسیس یافت.

رئیس مرکز ملی جهانی شدن با اشاره به مهمترین اهداف فعالیت این مرکز گفت: هدف گذاری ما ارتباط و همکاری با همه کشورها بر اساس تفاهم و احترام و همکاری متقابل است.

وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای ارتباط با ملت‌های جهان وجود ندارد، گفت: مرکز ملی جهانی شدن در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی ،‌ فرهنگی و اجتماعی به ویژه در موضوع مدیریت که به عنوان بحث روز جهان مطرح است با ملت‌های جهان همکاری خواهد کرد.

به گفته مشایی هدف از فعالیت این مرکز حرکت به سمت جهان یکپارچه ای است که در آن همه ملت‌ها زیر سایه یک نظام واحد در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشند.

وی در عین حال تاکید کرد: به طور طبیعی مدیریت این روند کار بسیار حساس و مهمی است و همه ملت ها باید در این جریان نقش داشته باشند.

رئیس مرکز ملی جهانی شدن ضمن تاکید بر استفاده از تمامی ظرفیتهای ملی در کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی خود چه در ایران باستان و چه در حوزه تمدن اسلامی در روند جهانی شدن به ایفای نقش فعال‌تری خواهد پرداخت به ویژه اینکه ملت ایران هم اکنون نیز از اندیشمندان بسیار برجسته‌ای در حوزه و دانشگاه برخوردار است.