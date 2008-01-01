با این برنامه درلیگ شرکت نخواهیم کرد/ مشکلات لیگ بدون سازمان لیگ افزایش می یابد

علی شاطرزاده درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان ساخت: قراراست دوربرگشت لیگ 21 دیماه آغاز شود. درست زمانی که دانشجویان و دانش آموزان درگیر امتحانات خود هستند به همین دلیل به فدراسیون نامه ای ارسال کرده و اعتراض خود را با شروع دور برگشت لیگ در این اعلام کرده ایم.

وی ادامه داد: تیم های فولاد مبارکه درلیگ نوجوانان ، لیگ برتر و سوپر لیگ حضوری فعال دارند که همگی یا دانش آموز هستند و یا دانشجو به همین دلیل نمی توانیم با این شرایط که آنها درگیرامتحانات هستند تیم خود را جمع و جور کرده و برای حضوردرمسابقات مهیا سازیم.

سرمربی فولاد با بیان اینکه منتظرپاسخ فدراسیون هستیم اظهار داشت: اگر خواهان حضور فولاد در لیگ هستند باید به نامه ما ترتیب اثر بدهند چرا که نه تنها تیم فولاد که تمام تیم ها با چنین مشکلی مواجه هستند.

شاطرزاده درمورد دوررفت لیگ گفت: من بارها به این قضیه که لیگ های کاراته نیازمند سازماندهی مناسب هستد اشاره کرده ام. زمانی و حسن بیگی در امر برگزاری مسابقات خیلی تلاش می کنند ولی اگر حمایت کننده داشته باشند و کارسازماندهی شود آنها نیز از تلاش خود نتیجه لازم را خواهند گرفت.

سرمربی تیم فولاد که عنوان قهرمانی نیم فصل اول را کسب کرده درپایان پیرامون داوریها دردور رفت گفت: درلیگ نوجوانان یا همان آینده سازان مشکلات فراوان است و نظارتی نیست ولی در لیگ برتر و سوپرلیگ مشکلات کمتری داریم.