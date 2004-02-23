به گزارش خبرگزاري مهر، رسولي استاندار خراسان در ابتدا با اعلام اينكه دولت يكصد ميليارد ريال براي جبران خسارات انفجار قطار باري در ايستگاه خيام اختصاص داده است، در گفتگو با خبرنگاران درباره جزئيات حادثه انفجار قطار ايستگاه خيام نيشابور گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه با توجه به شرايط حساس انتخابات و درگذشت فرماندار نيشابور و معاون وي، ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه با هدف جلوگيري از اخلال در امور جاري سرپرست فرمانداري منصوب شد و كار انتخابات مطابق روال پيش رفت.

وي با بيان اينكه ساعت 30/14 دقيقه جلسه ستاد حوادث غير مترقبه در محل حادثه تشكيل و ماموريت دستگاههاي مختلف ابلاغ گرديد، اظهار داشت: در اين حادثه 289 نفر جان باختند كه 150 نفر آن مقامات و پرسنل دولتي، فرماندهان و پرسنل انتظامي و نظامي، امدادگران و ماموران آتش نشاني بودند و 139 نفر نيز از مردم منطقه مي باشند.

استاندار خراسان افزود: هيات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود كميسيون سه نفره اي متشكل از وزراي كشور، اطلاعات و راه و ترابري را مامور كرد كه پس از بررسي جامع و رسيدگي دقيق گزارشي تهيه و به هيات دولت ارائه كنند كه اين گزارشها در جلسه يكشنبه هيات دولت ارائه گرديد.

رسولي با اشاره به حضور دادستان كل كشور در منطقه و برگزاري جلسه شوراي تامين استان با حضور وي گفت: عمق اين فاجعه قابل مقايسه با سوانح و حوادث غيرطبيعي به وقوع پيوسته طي سالهاي گذشته نيست به طوريكه عمق گودال حفر شده در اثر انفجار 25 تا 30 متر و عرض آن بين 80 تا 150 متر مي باشد و همزمان مركز لرزه نگاري خراسان لرزه اي به قدرت 6/3 درجه ريشتر را ثبت مي كند كه بعدا مشخص مي شود لرزش ثبت شده ارتعاش حاصل از انفجار بوده است.

استاندار خراسان با بيان اينكه بايد اين حادثه را دو مقطع زماني و دو نقطه مكاني بررسي كرد يادآور شد: شروع حادثه به حدود ساعت 4 بامداد روز چهارشنبه 28 بهمن ماه مي رسد، اين زمان لحظه به حركت در آمدن 51 واگن حامل بار است كه از 36 ساعت قبل به دليل ترافيك قطارهاي مسافربري در ايستگاه ابومسلم متوقف بود.

مهندس رسولي با بيان اينكه طبق نظر كارشناسان و مسوولان راه آهن توقف واگنهاي باري در ايستگاهاي اصلي و فرعي امري متداول است خاطر نشان كرد: به جز سه واگن كه خالي بود، بقيه واگنهاي حاوي پنبه، كود شيميايي، نفت و گوگرد بوده و هر كدام مقاصد خارجي داشته اند و بنا بود با لوكوموتيوهاي متفاوتي حمل شوند.

وي در خصوص دليل راه افتادن واگنها نيز گفت: بنا به نظر كارشناسان و براساس استانداردها، اگر در ميان 51 واگن حداقل 7 واگن به صورت كامل و مطمئن مهار شوند، متوقف مي ماندند حادثه رخ نمي داد.

استاندار خراسان با بيان اينكه واگنها به گفته كارشناسان راه آهن به دو صورت ترمز دستي و استفاده از كفشك در ايستگاهها مهار مي شوند، اظهار داشت منطقه به سمت ايستگاه بعدي شيب دارد بوده و در خصوص دلايل اوليه حادثه يك تيم فني، اطلاعاتي و قضايي تشكيل شده كه روي 4 فرض و احتمال كار بررسي و تحقيق را آغاز كرده اند كه هنوز هم ادامه دارد.

رسولي در خصوص اين چهار احتمال گفت: احتمال اول بروز يا وجود نقص فني در سيستم ترمز واگن ها و عدم جاگذاري صحيح كفشك هاست، احتمال دوم سهل انگاري و عدم دقت كافي ماموران مستقر در ايستگاه در كشيدن كامل ترمز دستي و گذاشتن كفشكها، احتمال سوم دخالت عوامل سازماني در بروز اين حادثه به معناي وجود نارضايتي در بين كاركنان ايستگاه و احتمال چهارم دخالت عوامل بيروني به معناي خرابكاري است.

استاندار خراسان در ادامه با اشاره به جمع آوري اطلاعات و بررسي دفاتر ثبت و ضبط ايستگاه و مصاحبه با تمام عوامل دخيل تصريح كرد: بر اساس بررسي هاي انجام شده توسط بخش اطلاعاتي گزينه چهارم يعني احتمال خرابكاري به كلي رد شده است، اما در مورد سه احتمال ديگر كار بررسي ادامه دارد.

وي افزود: هركدام از سه احتمال ديگر كه صحيح باشد راه آهن جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك سازمان دولتي مسوول اين حادثه است و از دولت تقاضا كرديم با توجه به مسوول بودن يك سازمان دولتي و وعده بنده در جمع مردم نيشابور و با هدف ترميم خسارات روحي و جاني و مالي مردم اقدامي عملي در جهت پرداخت خسارات صورت پذيرد.

آقاي رسولي در اين خصوص كه ابعاد حقوقي، فني، اجتماعي و امنيتي حادثه بايد به موازات هم بررسي شود تصريح كرد: هيات دولت در جلسه روز يكشنبه خود پيشنهاد وزراي كشور، راه و ترابري، اطلاعات و بنده را پذيرفت كه توسط استانداري خراسان خسارات وارده به مردم اعم از كاركنان و مديران دولتي و روستائيان بر مبناي روال قانوني و شرعي پس از طي مراحل حقوقي و كارشناسي با مسووليت استاندار خراسان پرداخت شود.

وي جمع خسارات وارده را 220 ميليارد ريال عنوان كرد كه 150 ميليارد ريال آن متوجه بخش غير دولتي است و افزود: مبلغ 100 ميليارد ريال به صورت علي الحساب در اختيار استانداري خراسان قرار گرفت و در كوتاهترين زمان كار پرداخت خسارات آغاز خواهد شد.

استاندار خراسان تصريح كرد: سخنگوي دولت از هيات دولت و استاندار خراسان مسووليت اين حادثه را كه متوجه راه آهن است پذيرفته و ضمن ابراز همدردي با داغديدگان، از اين عزيزان و مردم از اين جهت كه حادثه در حوزه راه آهن دولتي جمهوري اسلامي اتفاق افتاده عذرخواهي مي كند.

وي خاطر نشان كرد: در جريان اين حادثه عده اي از مسوولان و ماموران راه آهن خراسان پس از رها شدن واگنها با دقت نظر و ابتكار عمل خط مسير حدفاصل ايستگاه ابومسلم و خيام را از طريق مديريت بجا و به موقع ترافيكي به گونه اي هدايت مي كنند كه از برخورد اين واگنها با دو قطار مسافربري كه 700 مسافر داشتند جلوگيري مي شود. دولت استاندار را موظف كرده است اين افراد را شناسايي و به صورت رسمي مورد تشويق و قدرداني قرار دهد.

آقاي رسولي در ادامه يادآور شد: همچنين هيات دولت كميسيون فني بررسي سوانح را موظف كرد با دقت و سرعت نسبت به بررسي دقيق حادثه و اعلام نتيجه قطعي اقدام كند و در صورت محرز شدن تقصير افراد مسوول طبق قانون با آنها برخورد شود.

استاندار خراسان در خصوص انفجار واگنها نيز گفت: در مرحله اطفاي حريق اولين فردي كه از موضوع اطلاع مي يابد بخشدار زبرخان است كه اقدام به بسيج امكانات آتش نشاني شهرهاي همجوار مي كند و ظاهرا حريق با تلاش ماموران آتش نشاني مشهد، نيشابور تا ساعت 15/9 دقيقا مهار مي شود.

وي با بيان اينكه ساعت 42/9 دقيقه در حالي كه فرماندار نيشابور با معاونش در حال صحبت بود انفجار روي مي دهد يادآور شد: آخرين مكالمه فرماندار با معاونش اين بوده كه آتش مهار شده و جلسه شوراي تامين را برگزار كنيد من خودم را مي رسانم.

استاندار خراسان در خصوص اينكه كدام يك از محموله واگنها باعث انفجاري با اين قدرت شده است نيز گفت: از گروه شيميايي سازمان صنايع دفاع، هيات مواد ناريه شوراي تامين استان و گروه شيمي دانشگاه فرودسي مشهد دعوت كرديم تا مساله را بررسي كنند.

وي با تاكيد بر ضرورت ايجاد مراكز امداد و آتش نشاني در سطوح ملي به منظور هدايت عمليات در موارد مشابه افزود: براساس اعلام نظر گروه شيميايي سازمان صنايع دفاع به دليل استفاده از آب در خاموش كردن آتش اوليه ، وجود نيترات آلومينيوم در كودهاي شيميايي و گرماي حاصل از آتش باعث بروز انفجار شده است.

وي تصريح كرد: مدير كل راه آهن، معاون وي و تني چند ديگر از كاركنان راه آهن كه در تلاش بودند تا واگنهاي نسوخته را از واگنهاي آتش گرفته جدا كنند در كانون انفجار قرار داشتند به همين دليل هنوز هيچ اثري از آنها به دست نيامده است.

وي در خصوص مفقودين نيز گفت: هنوز 28 نفر از مسافران كه در اين حادثه جان باخته اند، شناسايي نشده اند.