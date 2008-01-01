فشار گاز به تدریج در مازندران افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد مصطفی قربانی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد بحران مازندران در محل استانداری افزود: با قطعی گاز از سوی ترکمنستان به میزان 23 میلیون متر مکعب کمبود گاز در استان روی داد.

وی خاطرنشان کرد: میزان گاز مصرفی استان 5/16 میلیون متر مکعب است و به دلیل سرمای پیش از حد میزان مصرف مردم افزایش یافته است.

قربانی با اشاره به اینکه باید سیستم گازی پس از بحران ترمیم شود، تصریح کرد: درصدد هستیم مشکل مقطعی استان را از مبادی عسلویه، هاشمی نژاد بوشهر و خط دوم 55 اینچ ساوه - قزوین حل کنیم.

سرپرست شرکت گاز مازندران با بیان اینکه پیش بینی می شود تا 24 ساعت آینده مشکل گاز شهروندان استان حل شود از آنان خواست پس از بحران، سوختهای جایگزین خود را کنار نگذارند.

این مسئول با اعلام اینکه میزان مصرف در استان زیاد است، میزان مقطعی گاز در شهرهای قائمشهر، ساری، شیرگاه، بابل، آمل و بهشهر را بین 15 تا 50 درصد ذکر کرد.

وی یاد آور شد: مازندران پس از سمنان، کردستان، ارومیه و گلستان و مازندران پنجمین استانی است که از نظر قطعی گاز مشکل دارد.

مدیر بحران مازندران نیز در این جلسه در سخنانی با اشاره به قطعی گاز و افت فشار در برخی از نقاط استان اظهار داشت: باید با اطلاع رسانی شفاف مردم هر چه سریعتر این معضل از استان برچیده شود.

بهزاد پور محمد افزود: اصحاب رسانه در فرهنگ سازی تهیه سوخت های جایگزین مردم نقش اساسی دارند.

به گفته وی در مواقع مدیریت بحران با اعمال روش های اصولی و حساب شده بحران در کمترین زمان ممکن از بین می رود.

قطعی گاز در مازندران از ظهر شنبه زندگی مردم استان را مختل کرده است.