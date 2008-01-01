نگرانی رئیس کمیسیون آموزش مجلس از چارت جدید وزارت علوم

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور تسهیل امور مربوط به دانشجویان قرار بود، معاونت دانشجویی وزارت علوم به سازمان امور دانشجویان تبدیل شود اما با تصویب چارت جدید وزارت علوم این معاونت به امور دانشجویان تبدیل شده است که به نظر می رسد با توجه به گستردگی امور مربوط به دانشجویان، مسئله وامهای دانشجویی، خوابگاهها و امکانات رفاهی این تغییر خللی را در این زمینه ایجاد کند.

وی اظهار داشت: نظر دولت برای تبدیل وضعیت معاونت دانشجویی به دلیل کاهش حجم مدیریتها در وزارت علوم بوده است و این امر مطابق قانون است اما بهتر بود به جای تبدیل وضعیت معاونت دانشجویی یکی دیگر از معاونتها که از اهمیت کمتری برخوردار بود تغییر می کرد.

وی اظهار داشت: مجلس به دولت این اختیار را داده است که ادغام در هر وزارخانه را انجام دهد اما هم اکنون تغییرات صورت گرفته در معاونتهای وزارت علوم منطبق بر واقعیت نیست و از نقطه نظر ما بهتر بود معاونت فرهنگی و دانشجویی این وزارخانه که هر دو از اهمیت بالایی برخوردار هستند، با یکدیگر ادغام و به صورت یک معاونت به فعالیت خود ادامه می دادند.

عباسپور با اشاره به تصویب سازمان امور دانشجویان توسط مجلس گفت: دولت مرجع انحلال معاونت دانشجویی وزارت علوم است و در صورت نیاز وزارت علوم به تغییر و تجدید نظر و همچنین تأسیس سازمان امور دانشجویان باید این موضوع در دولت مطرح و انجام شود.

وی تأکید کرد: وزارت علوم باید با قاطعیت و اقتدار بیشتری در مسایل مربوط به آموزش عالی عمل کند و نظرات خود را به دولت ارائه دهد.