رئیس فدراسیون شنا فردا به تبریز می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فدراسیون شنا در این سفر ضمن شرکت در مجمع سالیانه و بررسی گزارش عملکرد این استان، توصیه های لازم را به مسئولان شنای هیئت شنای آذربایجان شرقی ارائه خواهد کرد.



همچنین وحید مرادی طی نشست جداگانه ای با دکتر جواد شهلایی مدیرکل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی مسائل و مشکلات شنا و راهکارهای توسعه و پیشرفت این استان را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.



بازدید از استخرها و امکانات شنای استان و بررسی شرایط تأسیس استخرهای جدید از دیگر برنامه های فدراسیون شنا در سفر به استان آذربایجان شرقی خواهد بود.



طبق برنامه ریزی انجام شده ، رئیس فدراسیون شنا در مراسمی که به منظور تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان شنا، شیرجه و واترپلو، داوران و مربیان این استان برگزار می شود ، از قهرمانان شنای آذربایجان شرقی تقدیر خواهد کرد .



رئیس فدراسیون شنا را در این سفر یک روزه ، محمد علی آبادی نایب رئیس، کاوه سرحدی مدیر اجرایی و خانم فاطمه سلامی نایب رئیس بانوان همراهی می کنند.

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