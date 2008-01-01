سخنرانی اساتید ژاپنی و آمریکایی در پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر «کازوئوموری موتو» استاد دانشگاه توکیو و پروفسور «اندرو گوستافسون» استاد دانشگاه کرایتون کالیفرنیا 11 و 12 دی ماه از ساعت 10 در محل پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم سخنرانی می کنند.



موضوع سخنرانی دکتر موری موتو «بررسی وضعیت تحقیقات در حوزه جهان اسلام» و پروفسور گوستافسون «وضعیت اخلاق کاربردی در دانشگاه‌های آمریکا» است.