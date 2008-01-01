اعطای 286 فقره وام به صنعتگران خراسان شمالی

امیر حسین حسین نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان تسهیلات از محل اعتبارات بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و از محل صندوق مهر رضا به افراد واجد شرایط اعطا شد.

وی ایجاد، توسعه و اشتغالزایی در بخش صنایع دستی را از اهداف مهم این سازمان برشمرد و اظهار داشت: این معاونت از دیماه 84 تا کنون برای دو هزار و 375 نفر کارت صنعتگری صنایع دستی صادر کرده است.

حسین نیا ادامه داد: برای 118 مرکز تولیدی و کارگاههای فعال صنایع دستی 21 تعاونی و یک اتحادیه تعاونی نیز مجوز فعالیت صادر شده است.

حسین نیا آموزش صنایع دستی را از مهمترین برنامه های این سازمان عنوان کرد و افزود: در همین راستا تا کنون شش مرکز ثابت و هفت مرکز سیار آموزشی در سطح استان مشغول فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: صنایع دستی در استان خراسان شمالی با توجه به حضور قومیت های مختلف، برای فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، اشتغالزایی، افزایش تولید ناخالص ملی و حضور کار آمد و فعال، بسترهای مناسبی دارد.



معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، مستند نگاری و ثبت آثار، آموزش به شیوه استاد و شاگردی، شرکت در نمایشگاه های سراسری و بین المللی را از برنامه های این سازمان در راستای شناسایی، حفظ و اشاعه صنایع دستی عنوان کرد.

وی شناخت بازار و برگزاری کلاسهای آموزش بازاریابی برای صنعتگران و برگزاری کلاسهای IT برای آموزش تجارت الکترونیک را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

مهم ترین صنایع رایج دستی در استان خراسان شمالی، سفره کردی، جاجیم بافی، پلاس، نساجی سنتی، چاروق دوزی، البسه محلی، رودوزی سنتی، زیور آلات و ساخت و سازهای سنتی و رنگرزی است.