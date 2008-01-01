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۱۱ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۵۲

ماهانه سه معتاد در نیشابور می میرند

ماهانه سه معتاد در نیشابور می میرند

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندهی مرکز مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی نیشابور گفت: به طور متوسط در هر ماه سه نفر در شهرستان نیشابور بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سرگردحسین سخایی صبح امروز در همایش علمی تخصصی آغازی نوین در آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور افزود: طی سالهای اخیر بسیاری از دلالان و  سودجویان برای کسب در آمد بیشتر، ناخالصی های مختلفی را به مواد مخدر اضافه کرده اند که این اقدام خود عواقب بسیار بدی داشته است.

وی گفت: در حال حاظر آمار دقیقی از تعداد معتادان نیشابور نداریم اما 90 درصد از معتادان تریاک مصرف می کنند و سایر آنها به دیگر مواد مخدر اعتیاد دارند.

همچنین معاون غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان نیشابور گفت: متأسفانه بسیاری از نوجوانان و جوانان بدون اطلاع از عواقب ناشی از استعمال این گونه مواد، اقدام به مصرف آن می کنند.

دکتر اسماعیل زاده افزود: مصرف مواد مخدر مضرات فراوانی در پی دارد که در میان جوانان این مضرات به سرعت اثر می کند در حالیکه آنها از این عوارض آگاهی کافی ندارند.

در ادامه از فعالان تشکل های کانون هلال احمر دانشجویی و واحد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور تقدیر به عمل آمد.

 

کد مطلب 614111

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