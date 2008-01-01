مهدی مجتهد در این باره به خبرنگار مهر گفت: "اگر قرار است کار نمایشی مشترک ساخته شود باید در مضمون با هم وحدت نظر داشته باشیم. در حال حاضر سعی می‌کنیم با شبکه‌هایی که به لحاظ مذهبی با آنها همسو هستیم وارد مذاکره شویم. با شبکه المنار هم مذاکره کرده‌ایم و به احتمال زیاد سال آینده یک مجموعه مشترک می‌سازیم."

وی درباره مشکلات مالی تولیدات نمایشی این شبکه هم گفت: "مسلماً مشکلاتی داریم. اگر بودجه داشته باشیم کارهای نمایشی بیشتری خواهیم ساخت. به عنوان نمونه فیلمنامه مجموعه "همگام" با محوریت مقاومت 33 روزه حزب الله لبنان در حال نگارش است که اگر بودجه تزریق شود، تولید آن را شروع خواهیم کرد."

مدیر شبکه الکوثر در ادامه افزود: "در حال حاضر چند فیلمنامه آماده برای تولید داریم، اما به دلیل مشکلات بودجه تولید آنها را به سال آینده موکول کرده‌ایم. علاوه بر آن برای پخش آثار شبکه الکوثر از شبکه‌های داخلی در حال رایزنی هستیم. چون نهایی نشده، نمی‌توانیم نام شبکه‌ها را بگویم."

مجتهد درباره تولیدات نمایشی برای مفاخر ایران در شبکه الکوثر گفت: "برای معرفی مفاخری چون مولانا و دانشمندان دیگر برنامه‌های مختلف ادبی تولید و پخش کرده‌ایم. اگر زندگی دانشمندان ظرفیت تولید کار نمایشی داشته باشد، حتماً در صورت تامین اعتبار این کار را انجام می‌دهیم. مجموعه "جابر بن حیان" از تولیدات شبکه الکوثر است که از شبکه سه سیما هم پخش شد."