تشکلهای جوانان در استان مرکزی حمایت می شوند

محمدجمال باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: پس از بررسیهای انجام شده از طرحهای ارسالی تشکلهای غیر دولتی و مردم نهاد تحت پوشش این سازمان 39 طرح در زمینههای مختلف پذیرفته شد.
وی با اشاره به اینکه 28تشکل جوانان نیز دراستان در آستانه اخذ اعتبار نامه هستند، افزود: برای انجام این طرحها300 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات این سازمان تخصیص داده شد.
باقری گفت: هم اینک 83 تشکل در زمینههای اعتقادی، مذهبی، هنری، ادبی، دفاع مقدس، فناوری اطلاعات و مبارزه با ایدز و اعتیاد در استان فعال هستند.
وی افزود: هر تشکل جوانان حداقل دارای 30 عضو بوده و پنج نفر نیز به عنوان هیئت مدیره هدایت و اداره این تشکلها را برعهده دارند.
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