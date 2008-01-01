تشکلهای جوانان در استان مرکزی حمایت می شوند

محمدجمال باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: پس از بررسی‌های انجام شده از طرح‌های ارسالی تشکلهای غیر دولتی و مردم نهاد تحت پوشش این سازمان ‪39‬ طرح در زمینه‌های مختلف پذیرفته شد.

وی با اشاره به اینکه ‪ 28‬تشکل جوانان نیز دراستان در آستانه ‌اخذ اعتبار نامه هستند، افزود: برای انجام این طرحها‪300‬ میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات این سازمان تخصیص داده شد.

باقری گفت: هم‌ اینک ‪83‬ تشکل در زمینه‌های اعتقادی، مذهبی، هنری، ادبی، دفاع مقدس، فناوری اطلاعات و مبارزه با ایدز و اعتیاد در استان فعال هستند.

وی ‌افزود: هر تشکل جوانان حداقل دارای 30 عضو بوده و پنج نفر نیز به عنوان هیئت مدیره هدایت و اداره این تشکلها را برعهده دارند.

