مردم باید کارآمدی در دستگاه قضایی را احساس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیمی رئیسی در همایش رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور، دادرسی عادلانه و اجرای عدالت را ماموریت اصلی قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: در دادگستری محور قاضی و محور ماموریت دادرسی عادلانه است و فضای اداری ، رایانه و درآمدها در تحقق دادرسی عادلانه نقش موثری دارد.

معاون اول قوه قضائیه بر تجهیز دفتر مهندسی در تهران ، تاکید کرد و گفت: دفتر مهندسی در تهران نقش نظارتی دارد و تجهیز این دفتر در تهران و بخش های اجرایی در استانها ضروری است.

رئیسی با بیان اینکه بحث جدی در مورد رایانه ای کردن و ماشینی کردن اقدامات در دادگستری ها در دست اقدام است ، افزود: ظرفیت بسیار بالایی در مجموعه استان وجود دارد که می توان اقدامات نرم افزاری را در آن اجرایی کرد و باید گفت اینها فقط ابزار است و باید در جهت دادرسی عادلانه حرکت نمود.

وی در ارتباط با بودجه دستگاه قضایی، گفت: دستگاه قضایی یک سازمان و مجموعه حاکمیتی است و درآمدی را نمی توان برای آن فرض نمود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: حمایت از بخشهای مالی دستگاه قضایی بارها از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده و هم اکنون نیز این تاکید از سوی مسئولان نظام نیز مطرح می شود.

رئیسی بر حمایت از مجموعه های شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و گفت: بیش از 80 پرونده مربوط به قتل که رسیدگی به آن زمان بر شده بود در نهایت در شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منتهی شد و این امر حاکی از اهمیت فعالیت این مجموعه است.

وی تصریح کرد: هم اکنون در دوره تثبیت شوراهای حل اختلاف قرار داریم و اگر در این دوره به شورای های حل اختلاف توجه ای نشود خوف آن را داریم که دراین مجموعه نیز با همان مشکلاتی که در دادگاههای بیش از این با آن روبرو بودیم، مواجه شویم .

معاون اول قوه قضائیه بر نظارت عملکرد شوراهای حل اختلاف تاکید کرد وگفت: باید سرعت و دقت عملکرد مجموعه شوراهای حل اختلاف مورد نظارت جدی قرار گیرد و در نهایت رضایت مردم از مجموعه فراهم شود.