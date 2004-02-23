صبا باتري و صنام به ديدار نهايي راه يافتند

به گزارش خبرنگار " مهر " دراولين مسابقه اين مرحله تيم صبا باتري در ديداري حساس موفق شد باحساب 87 بر 70 تيم ذوب آهن را شكست داده و به ديدار نهايي راه يابد.

دومين مسابقه امروزنيزبين تيم‌هاي صنام و پيكان برگزار شد كه در پايان تيم صنام در رقابتي نزديك و فشرده 69 بر 67 بر تيم پيكان غلبه كرد تا در ديدار نهايي به مصاف صبا باتري برود.