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۴ اسفند ۱۳۸۲، ۲۰:۴۳

رقابتهاي ليگ برتر بسكتبال باشگاههاي كشور

صبا باتري و صنام به ديدار نهايي راه يافتند

دور دوم از مرحله پلي اف ليگ برتر بسكتبال باشگاههاي كشور عصر امروز در سالن بسكتبال مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار " مهر " دراولين مسابقه اين مرحله تيم صبا باتري در ديداري حساس موفق شد باحساب 87 بر 70 تيم ذوب آهن را شكست داده و به ديدار نهايي راه يابد.
دومين مسابقه امروزنيزبين تيم‌هاي صنام و پيكان برگزار شد كه در پايان تيم صنام در رقابتي نزديك و فشرده 69 بر 67 بر تيم پيكان غلبه كرد تا در ديدار نهايي به مصاف صبا باتري برود.

کد مطلب 61417

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