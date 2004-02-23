هشدار جديد آمريكا به ايران و سوريه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا گفت: ايران و سوريه به شبه نظاميان اجازه مي دهند تا با عبور از مرزهاي اين دو كشور به حملات نظامي در عراق دست بزنند.



وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بايد به دمشق و تهران فشار وارد شود كه جلوي اين فعاليتهاي غير قانوني را بگيرند گفت : بد نيست چنين كاري انجام شود.



وي در پاسخ به اين سوال كه آيا سوريه و ايران از افرادي كه از مرزهاي آنان عبور مي كنند ، حمايت رسمي مي كنند ، گفت : ما مي دانيم كه ايران به القاعده پناه داده است و آنها به اين افراد اجازه مي دهند از مرزهاي اين كشور عبور كنند.

به گفته وي ايران كاملا به اين موضوع آگاه است.



رامسفلد افزود : ما مي دانيم كه سوريه پس از اشغال عراق توسط نيروهاي آمريكايي در سال گذشته ، ميزبان عراقيهاي فراري شده است.

وي گفت : ما مي دانيم كه سوريه با همكاري ايران تسهيلاتي را براي نقل و انتقال تروريستها در دمشق، بيروت و اسرائيل فراهم كرده است و به آنها كمك مي كند.



رامسفلد ادعا كرد : ما اتوبوسهايي را ديده ايم كه پر هستند و از سوريه خارج مي شوند و در نا آرامي ها شركت مي كنند!

وزير دفاع آمريكا در پايان اظهار داشت : وزارت امور خارجه آمريكا و ديگران به رويه خود ادامه خواهند داد و بازهم به اين كشورها تذكر خواهند داد كه رفتار آنها غيردوستانه و مضر است.



