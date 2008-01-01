دو میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به صومعه سرا اختصاص یافت

شریفی مدیر آب وفاضلاب شهری صومعه سرا در گفتگو با خبر نگار مهر در صومعه سرا افزود: این میزان اعتبار برای حفر 15حلقه چاه و احداث مخزن پنج هزار متر مکعبی اختصاص یافته در حالیکه این پروژه 20 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی همچنین با بیان اینکه آهن و منگنز بالا، آب آشامیدنی صومعه سرا را با مشکل مواجه کرده است، گفت: کلرزنی در این آب منجر به فعل انفعلات شیمیایی می شود.

این مقام مسئول در آب و فاضلاب شهری صومعه سرا گفت: با این فعل و انفعالات شیمیایی، کلر باقی مانده از آب آزاد و به طبع آزاد شدن کلر، آهن و منگنز موجود در آب هم آزاد می شوند.

وی عنوان کرد: با آزاد شدن عنصرآهن رنگ آب از حالت زلالی به حالت کدورت تغییر شکل می دهد و از طرفی آب مصرفی مردم صومعه سرا از چاه تامین می شود که دارای ماسه دهی بسیار بالایی است .

شریفی با بیان اینکه ظرفیت تصفیه خانه شهر صومعه سرا دو هزار و 500 متر مکعب است، افزود: به ازای هر یک مشترک اگر یک متر مکعب مخزن ذخیره باشد ما دو هزار و 500 متر مکعب مخزن ذخیره داریم که با احتساب 10 هزار مشترک عملا هفت هزار و 500 متر مکعب کمبود مخزن خواهیم داشت.