به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در نشست هفتگی با خبرنگاران، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا تصویب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عفاف در سال 76 به معنای عدم توجه دولت قبل به این مصوبه بوده است ؟ گفت: این یک سیاستگذاری است و تمام دستگاهها باید به آن پایبند باشند و بخصوص بخش های فرهنگ ساز و آموزشی و فرهنگی به آن پایبندی دارند.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عفاف

وی با قرائت بخش هایی از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عفاف گفت: این مصوبه که 16 بند است به بیان اصول و سیاست ها می پردازد و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد سیاستگذار این طرح را تصویب کرده و ما نیز در پیگیری جامع این سیاست ها در تمام عرصه ها تاکید داریم .

معرفی به موقع وزیر آموزش و پرورش

الهام در پاسخ به سئوال دیگر در خصوص راهکار دولت جهت معرفی به موقع وزیر آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی و عدم تداخل این موضوع با بررسی مجلس در خصوص لایحه بودجه گفت: بالاخره معرفی وزیر به مجلس سقف زمانی محدودی دارد و در عین حال بودجه نیز تکالیفی را برای مجلس به بار می آورد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه به اعتقاد ما معرفی وزیر آموزش و پرورش به مجلس و بررسی لایحه بودجه در خانه ملت با یکدیگر قابل جمع هستند، گفت: دولت برنامه ای را تنظیم می کند تا بر اساس آن وزیر آموزش و پرورش ظرف مدت قانونی خود به مجلس معرفی شود و قاعدتا در تنظیم این برنامه زمان بررسی بودجه در مجلس نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.

شاکله جدید بودجه دولت

در بخش دیگری از این نشست خبری از الهام در خصوص موضع اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بودجه و این که مجلس شاکله جدید بودجه دولت را قبول نخواهد داشت ، سئوال شد که وی در پاسخ تصریح کرد: طبق قانون اساسی دولت به تنظیم لایحه بودجه موظف است ووظیفه مجلس نیز تصویب آن در روند اختیاراتی است که دارد و دولت و مجلس با یکدیگر به صورت مشترک مهمترین سند مدیریتی کشور را نهایی خواهند کرد.

وی تاکید کرد: مجلس هیچ گاه لایحه دولت را رد نمی کند ، آن را می پذیرد و پس از بررسی آن درباره اش تصمیم گیری می کند، چارچوب ها در این خصوص نیز قانونی بوده و اگر چند روزی صبر کنیم همه چیز درباره بودجه مشخص خواهد شد.

اقدامات دولت برای مقابله با تورم

الهام همچنین در خصوص طرح های ویژه دولت جهت کنترل تورم در کوتاه مدت که دکتر احمدی نژاد وعده آن را داده بود اظهار داشت: بخشی از بحث مقابله کوتاه مدت با تورم حمایت از قشر های آسیب پذیر بود که به دلیل افزایش قیمت های جهانی در برخی اقلام با فشار مواجه شده بودند.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت در همین خصوص و چندی قبل لایحه ای را برای حمایت از این قشر تقدیم مجلس کرد و سیاست های اجرایی کار به گونه ای بود که خود ایجاد تورم نکند و لذا به صورت ارزی مورد مصرف قرار گیرد.

وی افزود: البته فوریت این لایحه از سوی مجلس تایید نشد اما امیدواریم که مجلس محترم لایحه را در اولویت لوایح خود مطرح کند و امکان ویژه ای را برای دولت در عرصه مقابله کوتاه مدت با تورم فراهم آورد.

الهام همچنین مطالعه طرح های جامع و تداوم اصلاحات نظام پولی و بانکی کشور از دیگر اقدامات دولت در راستای مقابله با تورم عنوان کرد .

طرح های دولت برای حل مشکل مسکن

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص طرحهای دولت در زمینه مسکن که بعضا افزایش مشکلات مردم در این زمینه در پی داشته است اظهار داشت: سیاست های مربوط به تسهیلات مسکن در کارگروه ویژه آن مورد برنامه ریزی قرار می گیرد و مدیریت و ا جرای آنیز باید به صورت دقیق پیگیری شود.

وی افزود: در واقع این تسهیلات ارزان به صورت مستقیم به سمت ساخت مسکن هدایت می شود و برای تجارت یا خرید و فروش نخواهد بود به هر حال این طرح نزدیک به 750 هزار خانوار در سراسر کشور را با واگذاری زمین و ارائه سایر تسهیلات پوشش داده است.

الهام با بیان اینکه دولت برای کسی مسکن نمی سازد ، گفت: دولت زمین را به صورت مجانی و اجاره طولانی مدت در اختیار مردم قرار می دهد و آنها باید خود در چارچوب تعاونی ها به ساخت و ساز مسکن بپردازند و دولت نیز تسهیلات را برای این امر در اختیار آنها قرار می دهد.

سخنگوی دولت همچنین گفت: به هر حال فعالیتهای اقتصادی ، ایجاد اشتغال، فعالیت بنگاههای اقتصادی زود بازده ، فضای متفاوتی را در وضعیت بازار ایجاد می کند و این فضا ممکن است تاثیرات طبیعی تورمی نیز داشته باشد اما به هر حال باید سیاستهای مفید و موثر را برگزید و آنها را مدیریت کرد.

پاسخ به انتقاد شهردار تهران

وی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به انتقاد دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران از دولت به دلیل عدم اختصاص اتوبوس های مورد نیاز برای اجرای مناسب طرح BRT در چارچوب تبصره 13 و برخوردار نبودن اتوبوس های واگذار شده از استاندارد های لازم ، گفت: ما مکرر گفته ایم که سیاستمان تقویت حمل و نقل عمومی بوده و در این راستا علاوه بر یارانه های بسیار تسهیلات ویژه ای را در اختیار شهرداری قرار داده ایم که از آن جمله می توانیم به تقسیطی بودن قیمت تمام اتوبوس های ارائه شده به شهرداری اشاره کرد.

الهام همچنین گفت: استانداردهای اتوبوس ها نیز موضعی است که به کارخانه تولید کننده آنها باز می گردد و به هر صورت اگر طرح شهرداری طرحی مثبت و مفید بوده باید برای ساخت وسایل مورد نیاز آن سفارش بدهند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: بدون شک برای انجام یک کار جدید باید امکانات و لوازم مورد نیاز را نیز پیش بینی کرد اما به هر حال ما بارها اعلام کرده ایم که جهت تحویل اتوبوس های مورد نیاز به شهرداری آمادگی داریم .

ادامه دارد....