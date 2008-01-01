همایش طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بنادر و کشتیرانی، در اجرای آئین نامه اجرایی ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور و با هدف اطلاع رسانی به دستگاه های ذیربط جهت ارائه گزارش پیشرفت اقدامات انجام شده و فعالیتهای در دست انجام، همایش طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور ( ICZM) با مشارکت سازمان بنادر و کشتیرانی و سایر دستگاه های مسئول در تاریخ 23 دی ماه سال جاری برگزار می شود.

کبریایی مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر این سازمان با اعلام این خبر افزود: آئین نامه اجرایی ماده 63 قانون برنامه چهارم، دولت را موظف کرده است به منظور ساماندهی و جلوگیری از تخریب سواحل، طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را تدوین کند. در این آئین نامه اجرایی وزارت خانه های راه و ترابری - مسکن و شهرسازی، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولیان اصلی اجرای مفاد این آئین نامه تعیین شده اند.

طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور به منظور اجرای ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و توسط اداره کل مهندسی سواحل سازمان بنادر و کشتیرانی و با همکاری مشاوران داخلی و خارجی در دست تهیه می باشد و هم اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد.