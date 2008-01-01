سفر بوش به خاورمیانه تنها به نفع اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه العالم، "اسماعیل الاشقر"" سفر "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه که قرار است ماه آینده میلادی انجام شود؛ به نفع رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد.

الاشقردرعین حال با اشاره به نشست آناپولیس گفت : بارها گفته ایم که در اجلاس آناپولیس چه کسانی برنده و چه کسانی بازنده شدند.

وی افزود: برندگان این نشست، رژیم صهیونیستی و آمریکا، و بازندگان آن، فلسطینی ها و اعراب بودند.

نماینده حماس درمجلس قانونگذاری فلسطین تصریح کرد: رئیس جمهوری آمریکا می آید تا حمایت از اشغالگران صهیونیست و طرحهایشان را تکمیل کند.

این درحالی است که مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین مدعی هستند که دستاوردهای متعددی را از نشست آناپولیس کسب کرده اند ومی گویند که بازگرداندن آمریکا به دایره میانجیگیری برای حل مناقشه بین فلسطینیها و رژیم اسرائیل، یکی ازنتایج نشست آناپولیس است.

مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین،امید زیادی به سفرجرج بوش به خاورمیانه برای کمک به حل مسئله فلسطین بسته اند.

"یاسرعبدربه" دبیرکل سازمان آزادیبخش فلسطین روز یکشنبه اعلام کرد که پیش از سفر بوش به منطقه، برای تاکید برمواضع ثابت فلسطینیان به واشنگتن خواهد رفت.

عبد ربه ادعا کرد: گفتگو با رژیم اسرائیل و مبارزه مسالمت آمیز مردمی، بهترین راه حل برای دستیابی به اهداف فلسطینیان است.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که تل آویو به لجاجت خود ادامه دهد؛ ممکن است دیدارهای دو جانبه فلسطینی اسرائیلی قطع شود، اما این امر در مرحله کنونی نخواهد بود.

درحالی که گروه های مبارز فلسطینی بر ادامه مقاومت مسلحانه پافشاری می کنند یک عضو مجلس قانونگذاری فلسطین از فراکسیون فتح مدعی شد : تشکیلات خودگردان فلسطین شیوه های مختلفی از مقاومت غیرنظامی را به عنوان راه مقاومت دربرابر اشغالگران و برملا کردن چهره تجاوزگرانه آن برای افکار عمومی جهان درپیش گرفته است.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تاکید کرده است که سخن از آتش بس با توجه به ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی بی معناست و ملت فلسطین به مقاومت مشروع خویش ادامه خواهد داد.

بوش قرار است در ماه ژانویه به مناطق اشغالی 1948 برود؛ رئیس جمهوری آمریکا پس از این سفر به کرانه باختری ، کویت، بحرین، امارات، عربستان و مصر سفر خواهد کرد.

بر همین اساس، در ماه فوریه، بوش به آفریقا و در ماه آوریل برای شرکت در اجلاس ناتو به رومانی می ‌رود و پس از آن، از ژاپن و چین دیدار خواهد کرد.

و در پایان، بوش پرونده سفرهای خارجی در دوره هشت ساله ریاست جمهوری خود را با دیدار از پرو در نوامبر سال آتی به بایگانی می سپرد.