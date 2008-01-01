افزایش 5 درصدی اعتبارات هزینه ای قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر ، ممبینی در همایش روسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور گفت: بودجه کل کشور در تحقق چشم انداز 20 ساله ، سیاست های کلی و برنامه های توسعه نقش مهمی دارد به همین دلیل چه در قوه مجریه ، مققنه و قضا دقت و حساسیت خاصی نسبت به این موضوع وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر تدوین بودجه صحیح صورت گیرد طیفی از آرمان ها و ارزشهای ما که تجلی آن در قوانین بالا دستی است، محقق می گردد.

ممبینی با اشاره به اینکه بررسی ها نشان می دهد مجموع تبصره های درآمدی حدود 2 درصد از منابع موجود در بودجه را شامل می شود ، افزود: یک سری از تبصره ها باید ماهیت دائمی داشته باشد و این موارد به موجب قوانین موضوعه باید سیر تصویب را بگذارند لذا طی جلساتی با نمایندگان بنا شد تبصره هایی که مورد نیاز نیست به صورت دائم در قوانین موضوعه بگنجد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصریح کرد: به زودی لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد و به طور حتم ساختار آن ما را در تحقق اهداف نزدیکتر خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نگاه باید بر اساس یک برنامه ریزی جامع باشد یا غیر جامع ، گفت: بررسی 194 کشور نشان داده که برنامه ریزی جامع به دلیل کثرت اهداف نتیجه موفقیت آمیز نداشته است.

ممبینی تصریح کرد: از لحاظ قوانین غنی هستیم و اما باید در بحث شیوه اجرا به دنبال برنامه ریزی اصولی باشیم .

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ارتباط با اعتبارات دستگاه قضایی کشور گفت: با توجه به رویکرد انقباضی که در مورد بودجه داریم و با توجه به مشکلات دستگاه قضایی در زیر ساختارها توجه خوبی شده است و باید گفت رشد اعتبارات تملک دارایی قوه قضائیه حدود 35 درصد است.

وی همچنین در ارتباط با کسری بودجه قوه قضائیه ، گفت: کسری را در اصلاحیه بودجه لحاظ کرده ایم که پس از تصویب اعتبارات در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.