44 میلیارد ریال جهت احداث کانالهای انتقال آب سبزوار اختصاص یافت

محمد حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یکی از روشهای افزایش تولید در بخش کشاورزی استفاده بهینه ازمنابع آبی به خصوص آبهای زیرزمینی است که استفاده از سیستمهای انتقال آب کشاورزی ازمنبع آبی تا اراضی کشاورزی باعث افزایش راندمان آبیاری می شود.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان سبزوار اظهار داشت: در نیمه دوم سال جاری تاکنون واحد آب و خاک جهاد کشاورزی شهرستان با مشارکت بهره برداران اقدام به مطالعه و طراحی 290 کیلومتر کانال انتقال آب بتنی و لوله ای در قالب اجرای 118 پروژه در سطح شهرستان کرده است.

وی افزود: اعتبار مورد نیاز حدود 44 میلیارد ریال برآورد شده است که ازمحل ماده 17 بند ط قانون برنامه چهارم توسعه تامین خواهد شد.

حسین آبادی گفت: همکاری مسئولان دراستان به عنوان پشتوانه اجرایی این طرح گامی در جهت بهبود سیستم های انتقال آب، افزایش سطح زیر کشت و افزایش تولید محصولات کشاورزی است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 43 مورد متقاضی واگذاری اراضی غیرکشاورزی درقالب طرح های صنعتی، دامداری، مرغداری و توسعه مسکن روستایی از سوی بنیاد مسکن شهرسازی بوده اند که اداره امور اراضی جهاد کشاورزی سبزوار پس از انجام استعلامات لازم، طرحها را به کمیسیون واگذاری اراضی غیرکشاورزی واقع در مدیریت امور اراضی خراسان رضوی ارسال کرده است که اکثر آنها پس از تصویب و انعقاد قرارداد درحال بهره برداری هستند.

حسین آبادی افزود: از جمله طرح های ارائه شده می توان به نیروگاه 32 و 500 مگاواتی، واحدهای صنعتی، شرکت دامپروری، ساختمانی و ایرانگردی اشاره کرد.