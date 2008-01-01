به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه شامل آیتمهای چون پخش گزارش از پشت صحنه برنامههای خانواده شبکه دیگر سیما مثل "خانه من خانه تو" از شبکه سوم، "تصویر زندگی" از شبکه دو، "به خانه برمی گردیم" از شبکه تهران و برنامه خانواده رادیو ایران خواهد بود.
در این گزارش تولید و پخش این برنامهها برای مخاطبان پخش خواهد شد. همچنین برگزاری جشنواره مجموعههای خانوادگی گروه خانواده از دیگر بخشهای این ویژه برنامه است که طی آن مخاطبان برنامه سیمای خانواده با ارسال پیام کوتاه بهترین مجموعه پخش شده از سیمای خانواده را انتخاب میکنند.
گفتگو با کارشناسان مسائل خانواده و بررسی نقش برنامههای سیما در تحکیم خانواده از دیگر بخشهای این ویژه برنامه خواهد بود. این ویژه برنامه در گروه خانواده تولید می شود.
نظر شما