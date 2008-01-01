وضعیت هسته ای پاکستان نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف با بیان این مطلب در ادامه نوشت : ترور بی نظیر بوتو نه تنها سبب افزایش احتمال شدت یافتن ناآرامیهای این کشور شده، بلکه ابهاماتی را نیز درباره امنیت زرادخانه هسته ای این کشور به وجود آورده است.

این روزنامه افزود : پاکستان تنها کشور اسلامی است که سلاح هسته ای در اختیار دارد.زرادخانه هسته ای این کشور که بین 60 تا 65 کلاهک هسته ای در آن وجود دارد؛ توسط ارتش این کشور محافظت می شود. محل این زرادخانه مخفی است، اما سرویسهای اطلاعاتی غرب معتقدند که این زرادخانه در نزدیکی اسلام آباد واقع شده و کلاهکها و موشکها در محفظه های جداگانه نگهداری می شوند.

به گزارش مهر، دیلی تلگراف در ادامه این مطلب نوشت : هند و کشورهای غربی معتقدند که در صورت کاهش مبارزه با گروه های تندرو در پاکستان، این گروه ها قطعا به سلاح هسته ای دست پیدا می کنند.

از سوی دیگر گفته می شود که تعدادی از برترین دانشمندان هسته ای پاکستان نیز در سال 2001 و پیش از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان، با رهبران القاعده دیدار داشته اند.

بر همین اساس روز گذشته نیز، هفته نامه نیوزویک با پرداختن به این مسئله نوشته بود : "مسئله امنیت زرادخانه هسته ای پاکستان تبدیل به نگرانی جدید آمریکا شده" و همچنین اعلام شد که جوخه های ضربت نیروهای عملیات ویژه آمریکا در حالت آماده باش هستند تا در صورت انحلال دولت پاکستان یا به راه افتادن یک جنگ داخلی در آنجا کنترل زرادخانه هسته ای پاکستان را به دست بگیرند.