به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بازنمایی هفت دوره تمدن ایران (از دوره ماد تا صفویه) پرداخته است و به این پرسش که ایرانیان چه نقشی در شکلگیری تمدن بشری داشتهاند و کدام عرصه دانش جهان و معرفت وامدار ایرانیان است، از زبان بسیاری از صاحبنظران و ایرانشناسان جهانی همراه با تصاویری از شاهکارهای هنر ایرانی پاسخ میدهد.
این برنامه روز یکشنبه 16 دیماه از ساعت 17:30 تا 19:30 در بنیاد ایران شناسی واقع در خیابان شیخبهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی برگزار می شود.
مراسم رونمایی از کتاب "هفت رخ فرخ ایران" اثر دکتر فرزین رضائیان و همکاران، توسط بنیاد ایرانشناسی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار میشود.
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