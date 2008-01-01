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۱۱ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۲۶

"هفت رخ فرخ ایران" رونمایی می‌شود

"هفت رخ فرخ ایران" رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی از کتاب "هفت رخ فرخ ایران" اثر دکتر فرزین رضائیان و همکاران، توسط بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بازنمایی هفت دوره تمدن ایران (از دوره ماد تا صفویه) پرداخته‌ است و به این پرسش که ایرانیان چه نقشی در شکل‌گیری تمدن بشری داشته‌اند و کدام عرصه دانش جهان و معرفت وام‌دار ایرانیان است، از زبان بسیاری از صاحب‌نظران و ایران‌شناسان جهانی همراه با تصاویری از شاهکارهای هنر ایرانی پاسخ می‌دهد.
 
این برنامه روز یکشنبه 16 دی‌ماه از ساعت 17:30 تا 19:30 در بنیاد ایران شناسی واقع در خیابان شیخ‌بهایی جنوبی، خیابان ایران‌شناسی برگزار می شود.
کد مطلب 614218

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