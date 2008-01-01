محافل دانشگاهی جای ستایش افراد نیست / مرحوم کاردان در عرصه مدیریت دانشگاه تهران سهم قابل ملاحظه ای داشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی امروز در مراسم تشییع پیکر دکتر علی محمد کاردان با بیان این مطلب افزود : استادی که بتواند سلسله مراتب علمی را طی کند، موفق نامیده می ‌شود. مرحوم کاردان استاد برجسته دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان علوم بود که توانست درجات علمی و دانشگاهی را به سرعت پیش ببرد.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه دکتر کاردان در زمان حیات خود خواستار حضور و سخنرانی رئیس دانشگاه تهران در مراسم تشییع پیکر خود شده بود، گفت : مرحوم کاردان در عرصه مدیریتی در دانشگاه نیز سهم قابل ملاحظه ای داشت. این استاد در سمتهای مدیریتی نیز علاقه مندی خود به دانشگاه تهران را نشان داده است.

عمید زنجانی با یادآوری مراسم تجلیل استاد کاردان در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران گفت : بسیار مهم است که یک دانشمند دانشگاهی بتواند در زمان لازم ارتقا گرفته و پایه ‌هایش از نظر علمی منظم باشند. دکتر کاردان نیز یک استاد منظم دانشگاهی به تمام معنا بودند.

به گزارش مهر، استاد علی محمد کاردان استاد ممتاز دانشگاه تهران و بنیانگذار رشته روانشناسى و علوم تربیتى پنجشنبه شب در سن 80 سالگی بر اثر بیماری دار فانی را وادع گفت.

پیکر استاد کاردان استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره ماندگار رشته تعلیم و تربیت صبح امروز با حضور رئیس دانشگاه تهران و دانشگاهیان از مقابل مسجد دانشگاه تهران تشییع و به قطعه نام‌آوران و هنرمندان بهشت‌زهرا (س) منتقل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس، صادق واعظ زاده معاون علمی رئیس جمهوری، محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جعفر توفیقی وزیر سابق علوم و حسن حبیبی رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دانشجویان و اساتید در این مراسم حضور داشتند.

مجلس ترحیم استاد علی محمد کاردان پنجشنبه 13 دی از ساعت 13 در مسجد نور برگزار می‌شود.