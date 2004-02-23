آخرين نتايج شمارش آراء در حوزه انتخابيه تهران بزرگ

1- غلامعلي حداد 312285
2- احمد توكلي 276658
3- اميررضا خادم 243379
4- محمدمهدي طباطبايي شيرازي 233031
5- احمد احمدي 217655
6- حسين مظفر 210336
7- محمد خوش چهره جمالي 206284
8- نفيسه فياض بخش 205255
9- سعيد ابوطالب 203683
10- عماد افروغ 201067
11- داود دانش جعفري 198930
12- عليرضا زاكاني 192919
13- لاله افتخاري 187762
14- حسين شيخ الاسلام
15- فاطمه آليا 186022
16- عباسعلي اختري 184102
17- الهام امين زاده 183368
18- حسين نجابت 182381
19- سيدعلي رياض 182006
20- فضل الله موسوي 180985
21- فاطمه رهبر 178821
22- حميدرضا كاتوزيان 178290
23- الياس نادران 178976
24- پرويز سروري 176950
25- منوچهر متكي 172810
26- غلامرضا مصباحي مقدم171967
27- حسين فدايي آشتياني 168445
28- مهدي كوچك زاده 168699
29- زينب كدخدا 160918
30- علي عباسپور تهراني فرد 150320
31- مهدي كروبي 88104
32- حسن غفوري فرد 75411
33- عليرضا محجوب 67859
34- مجيد انصاري 67542
35- سهيلا جلودارزاده 59566
36- علي عباسپور تهراني اصل 46204
37- جميله كديور 44630
38- سيدمحمود دعايي 29369
39- حسين ميرمحمدي صادقي 27597
40- الهه راستگو 26261
41- رسول منتجب نيا 25965
42- محمدرضا عباسي فرد 25105
43- محمد اشرفي اصفهان 24199
44- مجيد قاسمي 22508
45- هاشمي بهرماني 22035
46- الياس حضرتي 21582
47- حسن يلخاري قهي 13038
48- سيدطه هاشمي طفرالجردي 12980
49- محمد كرباسچي 12192
50- ابوالفضل احتسابي 11582
طبق آخرين اعلام ستاد انتخابات تهران از 1628 صندوقي كه در فرمانداري تهران تجميع شده است ، 748997 راي شمارش شد.
1- غلامعلي حداد 312285
نظر شما