  1. سیاست
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۸۲، ۲۱:۵۶

آخرين نتايج شمارش آراء در حوزه انتخابيه تهران بزرگ

طبق آخرين اعلام ستاد انتخابات تهران از 1628 صندوقي كه در فرمانداري تهران تجميع شده است ، 748997 راي شمارش شد.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر مستقر در فرمانداري اسامي كانديدا به شرح زير مي باشد:

1- غلامعلي حداد 312285
2- احمد توكلي 276658
3- اميررضا خادم  243379
4- محمدمهدي طباطبايي شيرازي 233031
5- احمد احمدي 217655 
6- حسين مظفر 210336
7- محمد خوش چهره جمالي 206284
8- نفيسه فياض بخش 205255 
9- سعيد ابوطالب 203683
10- عماد افروغ 201067
11- داود دانش جعفري 198930
12- عليرضا زاكاني 192919
13- لاله افتخاري 187762
14- حسين شيخ الاسلام  
15- فاطمه آليا 186022
16- عباسعلي اختري 184102
17- الهام امين زاده 183368 
18- حسين نجابت 182381
19- سيدعلي رياض 182006
20- فضل الله موسوي 180985
21- فاطمه رهبر 178821
22- حميدرضا كاتوزيان 178290
23- الياس نادران 178976 
24- پرويز سروري 176950
25- منوچهر متكي 172810
26- غلامرضا مصباحي مقدم171967 
27- حسين فدايي آشتياني 168445
28- مهدي كوچك زاده 168699
29- زينب كدخدا 160918
30- علي عباسپور تهراني فرد 150320
31- مهدي كروبي 88104
32- حسن غفوري فرد 75411
33- عليرضا محجوب 67859
34- مجيد انصاري 67542
35- سهيلا جلودارزاده 59566
36-  علي عباسپور تهراني اصل 46204
37- جميله كديور 44630
38- سيدمحمود دعايي 29369
39- حسين ميرمحمدي صادقي 27597
40- الهه راستگو 26261
41- رسول منتجب نيا 25965
42- محمدرضا عباسي فرد 25105
43- محمد اشرفي اصفهان 24199
44- مجيد قاسمي 22508
45- هاشمي بهرماني 22035
46- الياس حضرتي 21582
47- حسن يلخاري قهي 13038
48- سيدطه هاشمي طفرالجردي 12980
49- محمد كرباسچي 12192
50- ابوالفضل احتسابي 11582

کد مطلب 61423

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها