اختیارات رئیس جمهور باید دقیق تر تبیین شود/ از سیاست های اقتصادی کوتاه نمی آییم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری که با اشاره به سیاست دولت نهم در خصوص نقدینگی این دولت را متهم به آزمون وخطا در سیاست های اقتصادی کرده بود، اظهار داشت: نقدینگی و مدیریت منابع پولی از مسائل اصلی اقتصاد ملی است.

سیاست دولت برای مهار نقدینگی

ی افزود: غفلت هایی در بخش نظارت بر هدایت نقدینگی به سوی تولید و بنگاه های اشتغالزای زود بازده بوده است ولی نقد این بخش ها به معنی نقد کلی سیاست های کلی دولت نبوده و نقادی باید مبنای روشن داشته باشد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه کارخانجات و بخش تولید نیاز به نقدینگی دارند و اگر نقدینگی را از سیستم تولید دریغ کنیم مشکل بوجود می آید، خاطر نشان کرد: دولت نه تنها به نقادی در عرصه نقدینگی توجه کرده بلکه از صاحب نظران خواسته است پاسخ های خود را به پرسش های دولت ارائه کنند.

الهام افزود: دولت در بخش اقتصادی برنامه محور است و در چارچوب برنامه های طراحی شده پیش می رود و روش کارشناسی دقیق مسائل کشور را پیگیری می کند و هرگز از این مسیر خارج نشده و عدول نکرده و دچار خطا نشده است.

این عضو ارشد کابینه دولت نهم در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مذکور که از برنامه های اقتصادی دولت برای رفاه دهک های میانی پرسیده بود و تاکید کرده بود دهک های میانی در حال تنزل به جایگاه پائین در جامعه هستند، گفت که این ادعا دلیل و پشتوانه آماری ندارد.

بازتعریف اختیارات رئیس جمهور

خبرنگاری از الهام درباره نیاز دولت به بازتعریف اختیارات رئیس جمهور که پیش از این از سوی وی مطرح شده بود و رابطه این مسئله با لوایح دولت سابق برای افزایش اختیارات رئیس جمهور سئوال کرد که وی پاسخ داد: افزایش اختیارات دولت موضوعی تئوریک است که نیاز به بحث فنی دارد.

او تاکید کرد این مسئله (باز تعریف اختیارات رئیس جمهور) که اخیرا از سوی وی مطرح شده بود هیچ ارتباطی با لوایح دوقلو که از سوی سیدمحمد خاتمی برای افزایش اختیارات در راستای برگزاری انتخابات مجلس و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی مطرح شده بود ندارد.

سخنگوی دولت گفت: قانون اساسی اختیارات و تکالیف روشنی برای رئیس جمهور تعریف کرده است که بر اساس اصل 126 از اختیار لازم برای تدوین و ارائه لایحه بودجه سالانه و بر اساس اصل 75 از اختیار تامین منابع مالی طرح های مجلس و هزینه های جدید ناشی از این طرح ها برخوردار است که مجموع این اختیارات در حوزه اجرایی باید دقیق تر تبیین شود.

ادغام مرکز گفتگوی تمدنها در مرکز مطالعات جهانی شدن

الهام به موضوع سئوال دیگر این خبرنگار درباره ادغام مرکز گفتگوی تمدنها در مرکز مطالعات جهانی شدن اشاره کرد و گفت: یکی از اختیارات رئیس جمهور تنظیم ساختار اداری و ایجاد ساختار اجرایی کشور و ساماندهی امور مربوط به شورای عالی اداری است که کسی نمی تواند دولت را محدود یا مکلف به تغییر این ساختارها کند.

"رئیس جمهور می تواند بر اساس اختیارات خود مرکزی تحت عنوان گفتگوی تمدنها را به دلیل سنخیت و تناسب کار و هماهنگی بیشتر برای کاهش هزینه های موازی در مرکز مطالعات جهانی شدن ادغام کند و یا درباره سایر شوراها تصمیم مشابه اتخاذ کند".

وی تاکید کرد: تدوین و تنظیم لایحه بودجه سالانه از دیگر موضوعاتی است که در حوزه اختیارات رئیس جمهور قرار دارد و به طور کلی اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با سایر دستگاه های اجرایی باید به طور دقیق و کارشناسی تبیین شود.

سخنگوی دولت گفت: دولت در حوزه اصلاحات ساختاری موضوعاتی چون اصلاح نظام پولی و بانکی و اصلاح نظام بودجه نویسی و همچنین اصلاح ساختارهای اداری دستگاه هایی چون سازمان مدیریت را پیگیری کرده و می کند که همه این مسائل ناشی از اختیارات تام رئیس جمهور منبعث از قانون اساسی است که باید مورد حمایت قرار گیرد و نباید در این عرصه برای دولت محدودیت ایجاد کرد.

مقصد بعدی سفر استانی دولت

خبرنگاری از الهام درباره مقصد بعدی هیئت دولت برای سفر استانی در هفته جاری سئوال کرد که وی پاسخ داد: دولت این هفته سفر استانی ندارد و برنامه سفرهای استانی آتی در موعد مقرر اعلام خواهد شد.

این عضو ارشد کابینه دکتر احمدی نژاد، در عین حال یکی از بهترین اقدامات دولت نهم را سفرهای استانی و دیدار با مردم مناطق مختلف کشور و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها عنوان و ابراز امیدواری کرد که سفرهای استانی رئیس جمهور و همراهان او در سال های باقیمانده از عمر این دولت استمرار یابد و توفیق زیارت مردم از دولتمردان سلب نگردد.

ادامه دارد....