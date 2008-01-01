رفتار حاکمان در جامعه اسلامی باید علوی باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان و دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر پیش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان تهران اظهار داشت: در حکومت دینی ابتدا باید رهبر ، رئیس جمهور ، وزیر ، استاندارد ، فرماندار ومدیر را با معیارهای رفتار علوی و دینی سنجید و سپس به اصلاح امور جامعه پرداخت.

وی تاکید کرد : باید افرادی از سوی مسئولان در مسئولیت های مختلف به کار گرفته شوند که به درد مردم بخوردند وگرنه نباید به واسطه دوستی ، آشنایی و یا قومیت این افراد را در مسئولیت های متفاوت به کار گرفت.

وی با بیان اینکه روسا و مسئولان نباید به ریاست و مسئولیت خود غره شوند، تصریح کرد: غرور کاذب باعث می شود که قلب انسانها کریه شده و نتوانند به مسئولیت های خود به نحو احسن بپردازند.

دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر ادامه داد: این بنیاد هم اکنون هم 29 استان کشور غیر از استان کردستان فعال است که شعبه استانی ما نیز در این استان نیز به زودی راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: همچنین بنیاد بین المللی غدیر در کشورهای آلمان ، هلند، بلژیک ، هند، لبنان ، سوریه ،حجاز ، عراق و 5 کشور حاشیه دریای خزر نیز نمایندگی دارد که به ترویج فرهنگ علوی می پردازد.

خزعلی با بیان اینکه عید غدیر باید عید بزرگ مسلمانان و مردم کشورمان باشد ، خاطر نشان کرد: نوروز نیز عیدی مختصرو عید طبیعت و بهار است و نباید عید بزرگ ما محسوب شود بلکه این غدیر است که می تواند عید بزرگ ما باشد .