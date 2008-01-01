مدیران باید مجری خوبی برای سیاست های دولت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عبداالله روشن معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری تهران در مراسم تودیع خود در جلسه شورای اداری استان تهران، با بیان اینکه احمدی نژاد اصول و ارزشهای اولیه انقلاب را احیاء کرد، اظهار داشت: ارزیابی حرکت ما در عملکردهایمان مطابق با سیاستهای دولت نهم، بر عهده دیگران است.

روشن افزود: هر جا که باشم، بسیجی و خدمتگذار مردم خواهم بود.

معاون سابق سیاسی و امنیتی استانداری تهران سپس به ذکر اقدامات این معاونت طی دو سال گذشته پرداخت و تصریح کرد: شاید بتوان گفت که در سال گذشته بزرگترین انتخابات را از ابتدای انقلاب در کشور با موفقیت برگزار کردیم.

وی افزود: همچنین موضوع تقسیمات کشوری با تهیه طرحی تحت عنوان "ارتقای سطوح مدیریتی استان تهران" به دولت ارائه شد که حاصلی از کار جمعی دوستان ما در استانداری تهران بود.

روشن در ادامه تهیه سند مهاجرت و اطلس مهاجرت ها به استان تهران را یکی دیگر از اقدامات مهم استانداری تهران دانست.

معاون سابق سیاسی و امنیتی استانداری تهران همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه در تهران تجمعات بسیاری رخ می دهد، موفق به ساماندهی آن شدیم.

وی ساماندهی ابتاع بیگانه را نیز یکی دیگر از اقدامات مهم استانداری تهران دانست و گفت: با حمایت وزارت کشور به موفقیت خوبی دست یافتیم.

روشن همچنین به موضوعات امنیتی استان اشاره کرد و اظهار داشت: تلاش کردیم تا ناامنی ها را به حداقل برسانیم و جلسات فوق العاده شورای تامین، مبین این امر است.

وی در پایان از حضور وزیر کشور در این مراسم تودیع و معارفه که برخلاف رویه های گذشته اتفاق می افتاد، تشکر کرد و گفت: امیدوارم دوستان بنده در سمت های جدید خود در استانداری تهران، موفق باشند.