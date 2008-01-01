به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی در جمع دست اندرکاران حمل و نقل شهر تهران با بیان این مطلب گفت: راه اندازی تاکسی های ویژه بانوان کار خوب و پسندیده ای است که موجب تامین آرامش و آسایش و جلب اعتماد و اطمینان خانواده ها شده است .

وی در این نشست که به میزبانی سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران در تالار حرکت برگزار شده بود ، افزود : جا به جایی دختران و زنان توسط بانوان راننده ایده خوب و ارزشمندی است .

حجت الاسلام قرائتی با تاکید بر این که شغل رانندگی از سخت ترین مشاغل محسوب می شود، تصریح کرد : مسافران نباید با برخورد خودکاری انجام دهند که اعصاب رانندگان به هم بریزد بلکه باید با یک خسته نباشید ساده قدردان زحمات شبانه روزی این قشر زحمتکش در سرمای زمستان و گرمای تابستان ، باشند .

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به گسترش کلان شهر تهران و گستردگی فعالیت های شهرداری تهران تصریح کرد : اداره و مدیریت شهر بزرگی با جمعیت و وسعت تهران واقعا کار پیچیده ، دشوارو مشکلی است .

شایان ذکر است تاکسی های ویژه بانوان برای نخستین بار در تهران در دوره مدیریت جدید شهری و در بهار سال گذشته به منظور جا به جایی زنان و دختران زیر نظر سازمان تاکسیرانی تهران آغاز به کار کردند.