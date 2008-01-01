به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مؤید علویان در نشست خبری که امروز برگزار شد، در تشریح آخرین دستاوردهای طرح پزشک خانواده به ابلاغ شرح وظایف تیم سلامت و پزشک خانواده اشاره کرد و افزود: هدف اساسی از اجرای این طرح این است که پزشک خانواده محور تیم سلامت قرار بگیرد.

وی از برگزاری نشست های متعدد با رؤسا و معاونین 28 دانشگاه علوم پزشکی کشور با هدف بررسی آخرین وضعیت طرح پزشک خانواده خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تکلیف قانونی وزارت رفاه در این طرح مشخص است اما این وزارتخانه در همکاری با وزارت بهداشت به وظایف خود عمل نمی کند.

علویان ادامه داد: وزارت رفاه مکلف است که سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت را قبول کند ولی متاسفانه مسیری که از سوی این وزارتخانه طی شده در هماهنگی با وزارت بهداشت نیست.

معاون سلامت وزارت بهداشت، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری در خصوص اجرای برنامه های ارتقاء نظام سلامت در کشور، افزود: وزارت بهداشت مجبور شد سال گذشته به صورت یک طرفه دستورالعمل طرح پزشک خانواده را ابلاغ کند.

وی تاکید کرد: امسال نیز در حالی رو به پایان است که فرصت چندانی برای امضای تفاهمنامه همکاری وزارت رفاه و بهداشت در جهت عقد قرارداد با پزشکان شاغل در این طرح نداریم و این در حالی است که منابع در اختیار وزارت رفاه است.

علویان با اشاره به دوگانگی که در زمینه اجرای طرح پزشک خانواده وجود دارد، افزود: مشکلات را طی نامه ای محرمانه به معاون رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور اعلام کرده ایم و نگرانی خود را از وجود این دوگانگی در اجرای برنامه گفته ایم.

معاون سلامت وزارت بهداشت، چالش نظام سلامت را در رفتار و عملکرد پزشکان و تک تک مردم دانست و گفت: متاسفانه به دلیل اینکه نظام ارجاع نداریم، با مشکلات عدیده ای در این بحث مواجه هستیم.

وی در عین حال به موفقیت ها و پیشرفت های حاصل از اجرای این طرح طی دو سال اخیر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از 6 هزار پزشک در این طرح مشغول به کار هستند و توانسته ایم مرگ نوزادان، کودکان یک ماهه تا زیر پنج سال و مرگ مادران پس از زایمان را تا میزان قابل قبولی کاهش دهیم.