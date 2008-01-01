مذاکرات روسیه و لهستان درباره سپر موشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس،این مقام رسمی با اعلام این مطلب در ادامه گفت :"سرگئی کیسلیاک" معاون وزیر امور خارجه روسیه به همراه کارشناسان روسی روز 10 ژانویه (20 دی) در ورشو به بررسی مسائل استقرار بخشی از سامانه سپر موشکی آمریکا در لهستان خواهند پرداخت.

به گزارش مهر،"رادوسلاو سیکورسکی" وزیر امور خارجه لهستان در نشست شورای روسیه-ناتو در بروکسل که در ماه دسامبر برگزار شد؛ از کارشناسان روسی برای بررسی برنامه استقرار تجهیزات سپر موشکی آمریکا در لهستان، دعوت کرده بود.

این در حالی است که قرار است "دونالد توسک" نخست وزیر لهستان درتاریخ 8 فوریه (19 بهمن) به مسکو سفر کرده و با مقامهای کرملین درباره استقرار سپر موشکی آمریکا در لهستان مذاکره کند.

لازم به ذکر است، آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

واشنگتن هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قرار دهد، لذا به باور کرملین هدف استقرارچنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

مقامهای روسی نیز در پی این گزارش تاکید کردند که ایران تهدیدی به شمار نمی رود و این مسئله می تواند معادلات تدوین شده براساس این پیش فرض را تغییر دهد.