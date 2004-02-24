دكتر محمد طه عبد خدايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه در كشور بسياري از جوانان بيكار هستند واصلي ترين مشكل ما نيزاشتغال است در صورتيكه شبها ، رستورانها، اماكن تفريحي مانند كافه تريا ، سوپر ماركتها وهمچنين دكه هاي روزنامه فروشي باز باشند يك شيفت كاري بوجود مي آيد وچنانچه در سراسر كشور اين كار انجام شود 300 تا 500 هزار شغل ايجاد مي شود.

وي افزود: از ساعت 12 شب به بعد وقتي وارد يك شهر بزرگ مانند تهران مي شويم حتي يك ساندويچ نيز نمي توانيم پيدا كنيم ، در حالي كه در بسياري از كشورهاي جهان اماكن تفريحي تا صبح باز است وهيچ مشكلي نيز بوجود نمي آيد .

وي يكي ديگر از مشكلات جوانان را نداشتن تفريح وآرامش دانست وخاطرنشان كرد: با روشن واحيا كردن شبها اين مشكل نيز حل مي شود.

رييس سازمان ايرانگردي وجهانگردي تاكيد كرد: نظر نيروي انتظامي در رابطه با اين مساله مثبت است و اصلي ترين واولين گام دراين رابطه همكاري نيروي انتظامي است ودر مراحل بعدي همكاري نهادهاي ديگر مانند شهر داري و.. لازم است.

وي گفت: روشن نگه داشتن شبهاي تهران بودجه خاصي نياز ندارد وبعد از انجام تحقيقات ، طرح مورد نظر ارايه مي شود وبا همكاري وهماهنگي نيروي انتظامي كار آغاز خواهد شد.