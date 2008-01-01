مباحث اخلاقی و فرهنگی ورزش محدود به برخی از بزرگداشت ها و همایش ها نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور رضا قراخانلو و علی کفاشیان رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک، امیر رضا خادم نماینده مجلس و قهرمان المپیک و جهان، سید امیر حسینی رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک و رئیس این هم اندیشی، عباس جدیدی قهرمان المپیک، تیمور غیاثی و جمعی از یاران و هم رده های جهان پهلوان تختی برگزار شد.

امیر رضا خادم قهرمان پیشین تیم ملی کشتی ایران درابتدای این مراسم در خصوص برگزاری این سمینار گفت: خرسندیم از اینکه برگزاری این همایش از رسمی ترین مکان ورزشی کشور که آکادمی ملی المپیک می باشد صورت گرفته چرا که می تواند توجه هر چه بیشتری را به ورزش ما در دنیای سراسر رقابت داشته باشد.

وی اضافه کرد: بررسی مباحث اخلاقی و فرهنگی ورزش و ورزشکاران گذشته ایران زمین همواره باید استمرار داشته باشد و محدود به برخی از بزرگداشت ها و همایش ها در طول سال نشود.

خادم در ادامه تصریح کرد: همواره سعی داشته باشیم تا با بیان آیین های فتوت، جوانمردی و پهلوانی ورزش ایرانی، ورزشکاران عصر حاضر را از پرداختن به مسائل اقتصادی دور کنیم و توجه آنها را به مباحث فرهنگی جلب نماییم تا بتوانیم در انجام این رسالت مهم و اساسی به منزل و مقصد ارزشمندی برسیم.

درادامه این همایش قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک نیز طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری دومین دوره این هم اندیشی اظهار داشت: خوشبختانه کمیته ملی المپیک در بخش فیزیولوژی، پزشکی وبیومکانیک ورزش پیشرفت چشمگیری را داشته که همواره در صدد است با استمرار چنین هم اندیشی هایی به تقویت بعد های فلسفی، تاریخی،هنری و روانشناسی در ورزش هم بپردازد.

قراخانلو اظهار کرد: با توجه به اینکه ورزش ما ورزش هدفمندی است باید سعی کنیم که با برگزاری چنین همایشهایی و پرداختن به مسائل فرهنگی آن را از آفات ورزشی به دور کرده و قداستش را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: کمیته ملی المپیک از پایان نامه های دانشجویی که در این زمینه ها ارائه می شود استقبال کرده و مورد حمایت خود قرارا می دهد.