یارانه های فرهنگی به هنر موسیقی هم می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی با بیان این مطلب در حاشیه دیدار از نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداری تهران در جمع خبرنگاران گفت : ما تا کنون طبق قانون عمل کرده ایم و آنچه طی سالهای گذشته به تصویب شورای اقتصاد در مجلس رسیده این است که یارانه های فرهنگی به کتاب و خرید کاغذ برای مطبوعات اختصاص داده شود.

وزیر ارشاد با اشاره به لزوم تعمیم یارانه فرهنگی به فعالان عرصه موسیقی گفت : در خصوص اختصاص یارانه فرهنگی برای هنر موسیقی این سئوال پیش می آید که این یارانه ها را در کجا باید هزینه کرد چرا که خوشبختانه حوزه موسیقی حوزه پر اقبالی است و میزان گردش مالی قابل توجهی هم دارد .

وی افزود: متاسفانه در مورد اعتلا و رساندن هنر موسیقی به جایگاه واقعی اش هنوز توفیق کامل پیدا نکرده ایم و این نمایشگاه به ما فرصت ارزیابی ، آسیب شناسی و دقت نظر در باره چرایی مهجور ماندن هنور موسیقی را داده است چرا که با کشف فراز و نشیب های به وجود آمده در این هنر می توانیم به راهکارهای مناسب برای دستیابی به هنر فاخر در حوزه موسیقی برسیم .

صفار هرندی درادامه گفت : یکی از راهکارهای شناخت درست و آشنایی مخاطب با هنر موسیقی بر پایی نمایشگاه های موسیقی و جشنواره های مختلف در این حوزه است تا ما بتوانیم بضاعت خود را از این طریق شناسایی کنیم .

وی در پاسخ به این سئوال که آیا برای حفظ حقوق معنوی مولفان و مصنفان آثار شنیداری اقدامات لازم را انجام داده اید یا خیر گفت : در حوزه موسیقی تا این لحظه حمایت ازحقوق صاحبان آثار شنیداری به شکل جدی انجام نشده است، ولی اگر این مسئله به صورت نیاز جدی در حوزه موسیقی مطرح شود وزارت ارشاد هم به طبع پیگیری خواهد کرد.

وزیر ارشاد در این باره افزود: چندی پیش در حوزه سینما بحث حراست از آثار تهیه کننده ها به موضوع روز تبدیل شدو ما پیرو گلایه اهالی سینما این موضوع را پیگیری کردیم و خوشبختانه به نتایج خوبی هم در این خصوص رسیدیم.

صفار هرندی در خصوص چگونگی رعایت حقوق مولف در ارگانهای دولتی مانند صدا و سیما گفت : قانون حقوق مصنف و مولف به لحاظ نوشتاری قانونی ابتدایی است و ما هم در صدد هستیم تا طبق مسائل روز قانون جدیدی در این حوزه تدوین کنیم که خوشبختانه در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است. اما در خصوص صدا و سیما تا آنجا که من اطلاع دارم انجام هر نوع فعالیتی در حوزه موسیقی طبق توافق صورت گرفته بین مولف و مسئولان صدا و سیما است وبه رغم خواسته هنرمندان آثار آنها در تلویزیون پخش می شود. با این حال هر چقدر که قوانین حقوق مولف و مصنف رعایت شود هم به نفع هنرمند و هم به نفع سازمان مورد نظر است.