به گزارش خبرنگار مهر، مدیران گروه فیلم و سریال شبکه یک تصمیم گرفته‌اند "روابط" را در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر شرکت دهند و مسئولیت تبدیل نسخه ویدئویی این فیلم به 35 میلیمتری و ارائه آن به جشنواره به سیدکمال طباطبایی تهیه‌کننده "روابط" واگذار شده است.

ایرج کریمی کارگردان "روابط" پیشتر اعلام کرده بود در صورت حضور این فیلم در جشنواره فجر، مراحل میکس و صداگذاری باید دوباره تکرار شود. "روابط" بر اساس فیلمنامه کریمی ساخته شده و داستان زندگی دکتری روانپزشک است که آرزو دارد داستان‌نویس شود. در این میان، روابط این پزشک با همسر و اطرافیانش شرایطی را فراهم می‌آورد که اتفاقات قصه را رقم می‌زند.

محمدرضا فروتن، شاهرخ فروتنیان، نگین صدق گویا، بهاره افشاری، احمد مهرانفر و شبنم مقدمی بازیگران، امیر معقولی تصویربردار، سیامک نیازی صدابردار، مجید لیلاجی طراح صحنه و لباس و مهرنوش طبیبی طراح چهره‌پردازی هستند. "روابط" به تهیه‌کنندگی طباطبایی و سفارش شبکه یک تولید شده است.