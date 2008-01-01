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۱۱ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۲۷

"روابط" به جشنواره فیلم فجر می‌رود

"روابط" به جشنواره فیلم فجر می‌رود

فیلم تلویزیونی "روابط" به کارگردانی ایرج کریمی برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال تبدیل به نسخه سینمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران گروه فیلم و سریال شبکه یک تصمیم گرفته‌اند "روابط" را در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر شرکت دهند و مسئولیت تبدیل نسخه ویدئویی این فیلم به 35 میلیمتری و ارائه آن به جشنواره به سیدکمال طباطبایی تهیه‌کننده "روابط" واگذار شده است.

ایرج کریمی کارگردان "روابط" پیشتر اعلام کرده بود در صورت حضور این فیلم در جشنواره فجر، مراحل میکس و صداگذاری باید دوباره تکرار شود. "روابط" بر اساس فیلمنامه کریمی ساخته شده و داستان زندگی دکتری روانپزشک است که آرزو دارد داستان‌نویس شود. در این میان، روابط این پزشک با همسر و اطرافیانش شرایطی را فراهم می‌آورد که اتفاقات قصه را رقم می‌زند.

محمدرضا فروتن، شاهرخ فروتنیان، نگین صدق گویا، بهاره افشاری، احمد مهرانفر و شبنم مقدمی بازیگران، امیر معقولی تصویربردار، سیامک نیازی صدابردار، مجید لیلاجی طراح صحنه و لباس و مهرنوش طبیبی طراح چهره‌پردازی هستند. "روابط" به تهیه‌کنندگی طباطبایی و سفارش شبکه یک تولید شده است.

کد مطلب 614319

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