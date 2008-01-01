تمامی پاسگاههای مرزی آذربایجان غربی از مزایای برق بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، غلامرضا اتابکی صبح امروز در جریان بهره برداری از طرح گازرسانی به پاسگاه مرزی مارمیشو افزود: تا کنون به 60 درصد از پاسگاههای مرزی استان برق رسانی شده است و پیش بینی می شود در دو سال آینده، همه پاسگاههای مرزی استان از مزایای برق بهره مند شوند.

وی اضافه کرد:امسال کار برق رسانی به پاسگاههای مرزی قمطره وابراهیم خلیل پیرانشهر آغاز می شود که سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرند.

اتابکی وی ادامه داد: در حال حاضر 47 درصد از مصرف برق آذربایجان غربی در بخش خانگی، 21درصد در بخش صنعت، 11درصد در بخش کشاورزی و بقیه نیز در مصارف عمومی استفاده می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون در آذربایجان غربی دو هزار و 726 روستا از نعمت برق برخوردار هستند، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده طرح برق رسانی به 35 روستای دیگر استان تا پایان امسال آغاز می شود.

استاندار آذربایجان غربی هم در جریان افتتاح این طرح با اشاره به اهمیت پاسگاههای مرزی در تأمین امنیت کشور خواستار تجهیز پاسگاهها و خدمات رسانی بیشتر به آنها از محل اعتبارات ستاد عمران مرزی شد.

رحیم قربانی در دیدار تعدادی از مردم این منطقه قربانی برای برق رسانی و تأمین آب شرب بهداشتی به این روستا و تجهیز دبستان آن قول مساعد داد.

وی همچنین برای برق رسانی، تامین آب شرب بهداشتی و تجهیز دبستان روستای خانیک نیز قول مساعد داد.