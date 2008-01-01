رایزنی کروکر با سید عبدالعزیز حکیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، مجلس اعلای اسلامی عراق شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: در دیدار رایان کروکر با سیدعبدالعزیزحکیم، تحول مثبت در مواضع کشورهای همسایه عراق در حمایت از روند سیاسی این کشور و نیز روابط دوجانبه میان عراق و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار ضمن بررسی تحولات و دستاوردهای عراق در زمینه های مختلف در سال 2007، بر ضرورت تقویت و حمایت از نهادهای امنیتی و نظامی عراق تاکید شد.

حکیم در این دیدار خاطرنشان کرد: بسیاری از دستاوردهای امنیتی محقق شده در سال 2007 ثمره سیاست اعتماد به طیفهای مختلف عراقی و نیروهای مردمی در مقابله با تروریستها بود.