  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۴۳

/تحولات سیاسی عراق/

رایزنی کروکر با سید عبدالعزیز حکیم

رایزنی کروکر با سید عبدالعزیز حکیم

سفیر آمریکا در بغداد شب گذشته در دیدار با رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمانی این کشور،درباره تحولات امنیتی و سیاسی عراق، بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، مجلس اعلای اسلامی عراق شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: در دیدار رایان کروکر با سیدعبدالعزیزحکیم، تحول مثبت در مواضع کشورهای همسایه عراق در حمایت از روند سیاسی این کشور و نیز روابط دوجانبه میان عراق و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت.

                                 

در این دیدار ضمن بررسی تحولات و دستاوردهای عراق در زمینه های مختلف در سال 2007، بر ضرورت تقویت و حمایت از نهادهای امنیتی و نظامی عراق تاکید شد.

حکیم در این دیدار خاطرنشان کرد: بسیاری از دستاوردهای امنیتی محقق شده در سال 2007 ثمره سیاست اعتماد به طیفهای مختلف عراقی و نیروهای مردمی در مقابله با تروریستها بود.

کد مطلب 614327

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها