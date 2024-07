چرایی برگزاری همزمان سه کنگره گوارش و کبد/ وضعیت شیوع هپاتیت

سیدامیر پاشا طبائیان فوق تخصص گوارش و کبد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: دومین همایش آندوسکوپی‌های پیشرفته، دهمین همایش هپاتیت تهران و سومین همایش جامع گوارش و کبد، همزمان در مرکز همایش‌های رازی در سه سالن موازی برگزار شد.

وی افزود: هر ساله این کنگره‌ها در حال انجام هستند و هر کدام هدف جداگانه‌ای را برای خودشان دارند و گروه مخاطبین‌شان متفاوت است.

طبائیان ادامه داد: همایش آندوسکوپی‌های گوارش که توسط انجمن علمی آندوسکوپی‌های گوارش ایران برگزار می‌شود، مخاطبین آن پزشکان فوق تخصص گوارش و کبد هستند و هدفش گسترش انجام آندوسکوپی‌های پیشرفته است.

وی در توضیح آندوسکوپی‌های پیشرفته، گفت: ما در حال حاضر خیلی از مواردی که قبلاً به صورت جراحی باز انجام می‌شد را می‌توانیم توسط آندوسکوپی انجام بدهیم و همچنین تشخیص ضایعات پیش سرطانی یا قبل از بدخیمی را با روش‌های جدید تشخیصی توسط آندوسکوپی تشخیص داده و توسط همان آندوسکوپی هم درمان کنیم.

دبیر اجرایی همایش ادامه داد: کنگره هپاتیت نیز دهمین سال است که برگزار می‌شود که شامل هپاتیت‌های ویروسی و غیرویروسی است.

وی افزود: ما در بحث هپاتیت B و C که هپاتیت‌های ویروسی هستند دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم، هپاتیت C شیوع نیم درصد در کشور دارد، هپاتیت B شیوع ۱.۲ درصد دارد، دسترسی مردم به صورت رایگان برای درمان هپاتیت C اتفاق افتاده و ما انتظار داریم خیلی زود جشن ریشه‌کنی هپاتیت C را در کشور داشته باشیم.

طبائیان گفت: در بحث هپاتیت B واکسیناسیون از سال ۱۳۷۰ اتفاق افتاده و از آن موقع در واکسیناسیون روتین نوزادان قرار گرفته و کسانی که بعد از این تاریخ به دنیا آمدند ایمن هستند و دیگر دچار هپاتیت B نمی‌شوند. افرادی که قبل از این زمان به دنیا آمدند و دچار هپاتیت B شدند را ما می‌توانیم به وسیله دارو کنترل کنیم ولی درمان قطعی وجود ندارد، اما می‌توانیم هپاتیت B را کنترل کنیم.

وی افزود: کنگره دیگر هم سومین دوره همایش گوارش و کبد است، ۲۵ درصد جامعه بیماری‌های گوارشی با شدت‌های مختلف دارند برای همین ۲۵ درصد جامعه که درگیر بیماری‌های گوارشی است نیاز هست که سالانه داروها و درمان‌ها و مطالب جدید برای فوق تخصصی‌های گوارش، متخصصین داخلی و کسانی که در این حوزه فعالیت دارند به اشتراک گذاشته شود. با این هدف این همایش گوارش و کبد هم به صورت سالانه در حال برگزاری است و ما هر سه کنگره را در کنار هم داریم و پزشکان بر اساس اینکه کدام مطلب را بیشتر نیاز دارند، می‌توانند در سالن‌ها حضور داشته باشند و استفاده خودشان را از این کنگره ببرند.