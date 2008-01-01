جرائم در کشور 15 تا 60 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار دکتر اسماعیل احمدی مقدم قبل از ظهر سه شنبه در جمع مبلغان ماه محرم در مدرسه عالی دارلشفاء قم ضمن بیان این که اگر طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی در کشور شروع نشده بود در حال حاضر ایران در آستانه بحران های بزرگ اجتماعی بود، تصریح کرد: این طرح گام مؤثری در ترویج فرهنگ حجاب در کشور داشت به گونه‌ای که نه تنها متدینین بلکه دیگر خانواده‌ها نیز موافق اجرای طرح هستند.



سردار احمدی مقدم افزود: امروزه امنیت به جامعه بازگشته و احساس این موضوع مهم در تمام کشور حس می‌شود.



وی به مبارزه نیروی انتظامی ‌با موضوع بد پوششی اشاره کرد و گفت: 21 وظیفه برای نیروی انتظامی‌ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدارک دیده شده است که پلیس با تمام توان در اجرای این دستورات و مبارزه با بد پوششی و بدحجابی گام برمی‌دارد.



فرمانده نیروی انتظامی‌ کشور با اشاره به فعالیت‌های نیروی انتظامی ‌در بحث افزایش امنیت اجتماعی در کشور گفت: این موضوع مهمترین موضوعی است که نیروی انتظامی ‌در سال جاری به آن پرداخت و در این راستا تا نتیجه نهایی دست بردار نخواهد بود و ضروری است مردم و دیگر نهاد‌های فرهنگی نیروی انتظامی‌ را در اجرای این طرح یاری کنند.

فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: بیش از 90 درصد تهاجمات فرهنگی از کشور‌های غربی وارد ایران می‌شود و عمده بلایای فرهنگی از کشور‌های غربی است که نهاد‌های فرهنگی جامعه باید با آن مقابله کنند.



وی تصریح کرد: کشور‌های غربی با این روش در تلاش هستند تا فرهنگ غنی ایرانی اسلامی‌کشور را خدشه دار کرده و به آن ضربه بزنند.



سردار احمدی مقدم افزود: علاوه بر این کشور‌های غربی با افزایش ورود مواد مخدر و مشروبات‌‌های الکلی به کشور می‌کوشند تا آمار جرائم را در کشور افزایش دهند.



وی به رواج مسائل خرافی توسط کشور‌های غربی در ایران اشاره کرد و گفت: مبلغان دینی باید به این مسائل توجه ویژه‌ای داشته باشند و از گسترش آن در میان مردم بکاهند.