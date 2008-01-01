روزانه 50 ماموریت جاده ای توسط اورژانس مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کاظم محمودی پیش از ظهر سه شنبه در کارگاه کشوری تربیت مربی استقرار سامانه مدیریت مراکز درمانی در بحران در محل مجتمع رفاهی وزارت کشور در ساری افزود: روزانه بین 150 تا 200 ماموریت اورژانسی در شهرهای استان صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: به طور میانگین در هفته سه تا چهار بحران در بیمارستان ها و مراکز درمانی استان اتفاق می افتد.

مدیر مرکز فوریت های پزشکی و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران با اشاره به اینکه عمده مراجعات و امورات اورژانسی ماههای اخیر در استان مربوط به گاز گرفتگی و استفاده از ذغال برای گرمایش منازل بوده است، تصریح کرد: این میزان مراجعات نسبت به مدت مشابه پارسال 30 درصد رشد داشت.

محمودی با بیان اینکه سال گذشته تعداد 30 نیروی اورژانس مازندران بازنشسته شدند، یادآور شد: امسال تعداد 100 نفر جوان مجرب و فعال بخش های ICU به اورژانس استان خدمت گرفته شدند.

وی با اعلام این مهم که در حال حاضر تعداد آمبولانس های مجهز اورژانس مازندران 44 دستگاه است، عنوان کرد: این میزان تا پایان سال به 50 دستگاه افزایش خواهد یافت.

این مسئول در ادامه تعداد پایگاههای اورژانس استان را 38 پایگاه در سطح جاده های مواصلاتی عنوان کرد و افزود: غالب بیمارستان های مازندران به دلیل تخریبی بودن مقاومت بحران را ندارند.

رئیس مرکز اورژانس مازندران با اشاره به اینکه مدت زمان نجات بیمار در اورژانس در کشورهای پیشرفته هشت دقیقه است بیان داشت: به دلیل عوامل مختلف از جمله استاندارد نبودن جاده های استان این میزان در کشور دور از حد استاندارد است.

وی یادآور شد: به دلیل وجود پایگاههای امداد و نجات و اورژانس مازندران به فاصله 16 کیلومتر در جاده های استان ضریب رسیدگی به بیمار در موقع حوادث در استان تا حدودی به استاندارد جهانی نزدیک می شود.

به گفته وی در حال حاضر 110 نفر به صورت شیفت 24 ساعته در محورهای مواصلاتی مازندران اقدام به انجام عملیات اورژانس می نمایند.

این مسئول افزود: مردم نیازهای واقعی، پیشنهادات و انتقادات خود را می توانند با شماره تلفن های 115 و 1800 تماس حاصل نمایند.

در این کارگاه کشوری سه روزه کارشناسان مدیریت بحران استان های کشور پس از آموزش های مدیریت بحران، پیشگیری بحران، آمادگی در مقابله با بحران به عنوان مربی در دانشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی استان های خود معرفی می شوند.