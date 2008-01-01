جشنواره هنرهای تجسمی در مشهد برگزار می شود

محمد کاظم دبیری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: جشنواره هنرهای تجسمی بهمن ماه 86 با هدف اشاعه ارزش های انقلاب اسلامی و اتحاد ملی در راستای هنر دینی، شناسایی و معرفی قابلیت هنری هنرمندان و تشویق هنرمندان جوان به منظور افزایش توانایی های هنری آنان و ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت های هنری و همبستگی، تبادل و تفاهم فرهنگی بین هنرمند و جامعه با تکیه بر فرهنگ بومی و بهبود ارتقا کیفیت آموزشهای هنری برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد اظهار داشت: علاقه مندان حضور در این جشنواره می توانند در بخش های سفال و حجم، کاریکاتور و گرافیک و همچنین نگارگری و نقاشی در موضوعات آزاد، انقلاب اسلامی و اتحاد ملی شرکت کنند.

دبیری در رابطه با شرایط شرکت کنندگان در این جشنواره عنوان کرد: سن افراد شرکت کننده 16 تا 30 سال بوده و کلیه آثار باید غیر کپی، قاب شده، آماده نصب و نمایش باشند و دبیرخانه جشنواره از پذیرفتن در خواست های ناقص یا ارسال شده پس از تاریخ مقرر معذور است.

وی عنوان کرد: هر هنرمند تنها می تواند در یک رشته شرکت کرده و تعداد آثار درهر رشته سه اثر است و همچنین کلیه آثار باید دارای برچسب اطلاعات و مشخصات کامل اثر، آدرس و تلفن تماس باشد.

دبیری یادآور شد: این جشنواره به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد و با همکاری شهرداری، انجمن هنرهای تجسمی و کانون هنر مشهد برگزار می شود.