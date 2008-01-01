12 هزار معتاد در آذربایجان غربی زندگی می کنند

سردار حسن کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: از این تعداد هزار و 200 نفرمعتاد پرخطر هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون هزار و 792 نفر زندانی به جرم های وابسته به مواد مخدر در زندان به سر می برند، اظهارداشت: در 9 ماهه نخست امسال 41 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در آذربایجان غربی متلاشی و از آنان شش هزار و 527 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

کرمی با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی آذربایجان غربی و هم مرز بودن این استان با سه کشور خارجی، تصریح کرد: این استان هم اکنون به دروازه خروجی مواد مخدر سنتی و دروازه ورود مواد مخدر صنعتی تبدیل شده است.

وی مهار تقاضا و تغییر الگوی مصرف از مواد پرخطر به مواد کم خطر اقدام فرهنگی و پیشگیری، ساماندهی اموال و درمان و بازتوانی وحرفه آموزی را از اولویتهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاری عنوان کرد.

سردار کرمی به اجرای طرح نجات در استان اشاره کرد و افزود: در مدت اجرای این طرح از اول تیرماه تا کنون 976 معتاد دستگیر و به مراکز درمانی معرفی شده اند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی همچنین گفت: امسال 250 قاچاقچی قرص های روان گردان در استان دستگیر و از آنها 50 هزار عدد قرص کشف و ضبط شده است.

وی تقویت انجمن های مردمی و حمایت از تشکلهای مردمی را از برنامه های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان عنوان کرد.

سردار حسن کرمی یادآورشد: برای درمان معتادین استان حداقل به 30 مرکز درمان سرپایی، 15 مرکز بستری و 10 مرکز پیشگیری جدید در آذربایجان غربی نیاز داریم .