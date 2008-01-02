به گزارش خبرنگار مهر، در این فیلم تلویزیونی امین زندگانی، مهرآوه شریفی‌نیا، کورش سلیمانی، فرشید زارعی‌فرد، بهنام قربانی، شهرزاد کمال‌زاده، هیلدا خسروی، بهروز خوش‌فطرت، محمدرضا نصیری و نفیسه روشن به ایفای نقش می‌‍پردازند.

داستان فیلم "کابوس" درباره دختری جوان است که چهار سال بعد از ازدواجش با منصور دچار بیماری روحی روانی می‌شود. این بیماری از او چهره زنی ناسازگار ساخته و تلاش‌های همسر و خانواده‌اش برای معالجه نتیجه‌ای نمی‌دهد و شرایط روحی او روز به روز بدتر می‌شود. تا اینکه در موقعیتی بحرانی با زنی رو به رو می‌شود که ...

پیمان حمیدی مدیر تولید، افشین سنگ‌چاپ دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، امیر معقولی مدیر تصویربرداری، فرشید احمدی صدابردار، مریم دوستی طراح گریم، علی شیرمحمدی طراح صحنه و لباس، ام سلمه محبوبی مدیر روابط عمومی و پریسا افخمی عکاس با این پروژه همکاری دارند.