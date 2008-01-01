به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، علی‌محمد شاعری اظهار داشت: برای برگزاری این دوره از انتخابات بیش از ‪ ۴۳‬هزار صندوق اخذ آرا پیش‌بینی شده و در حال آماده شدن است.

وی افزود: تعداد تعرفه‌های اخذ رای این دوره از انتخابات‪ ۵۰‬ میلیون برگه می‌باشد که سفارش چاپ و تکثیر آن داده شده است.

شاعری تصریح کرد: هم‌اکنون تمامی امکانات و تجهیزات و برنامه‌ریزی برای برگزاری یک انتخابات سالم، آزاد و باشکوه مهیا شده و امیدواریم مردم بار دیگر با حضور در یکی از عرصه‌های حساس نظام و انقلاب، توطئه‌های دشمنان را نقش برآب نمایند.

وی خاطر نشان کرد: مردم با حضور حداکثری خود در عرصه انتخابات در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی می‌توانند تحقق بخش آرمان های امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی باشند.



