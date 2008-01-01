انتشار چاپ دوم دیوان پروین اعتصامی در کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری، چاپ دوم دیوان کامل اشعار پروین اعتصامی با ترجمه عربی "سمیر ارشدی" استاد دانشکده ادبیات دانشگاه کویت و مترجم فصلنامه ادبی شیراز توسط یک شاعر و ناشر سرشناس جهان عرب در کشورهای عرب زبان منتشر می‌شود.

سمیر ارشدی در این باره گفت: عرضه چاپ اول این کتاب با شمارگان 5 هزار نسخه در نمایشگاه‌های کتاب قاهره، بیروت، تونس، خارطوم و دوحه، استقبال خوانندگان عرب زبان را در پی داشت و باعث شد که خانم «سعاد الصباح» که خود از شاعران سرشناس جهان عرب و موسسه انتشاراتی‌اش از مهمترین مراکز نشر کتب فرهنگی و ادبی کویت به شمار می‌رود، چاپ دوم آن را در ابتدای سال 2008 میلادی منتشر کند.

ارشدی درباره دلیل استقبال عرب‌ها از اشعار اعتصامی تصریح کرد: جامعه عرب از خلا معنوی‌ای که برایش پیش آمده در رنج است. توجه این شاعر ایرانی به مفاهیم تربیتی، عرفان و اخلاق پاسخگوی بسیاری از مسایل و چالش‌هایی است که فراروی جوامع عربی قرار گرفته است.

ارشدی از رهگذر همکاری با فصلنامه عربی زبان شیراز که به کوشش حوزه هنری در کشورهای عربی و دانشکده‌های ادبیات عرب منتشر می‌شود، آثار و آرای سایر نامداران شعر و داستان معاصر ایران را نیز به جهان عرب معرفی کرده است. «هفت زن... هفت داستان» دربرگیرنده هفت داستان از هفت نویسنده زن ایرانی، عنوان کتاب دیگری است که این استاد دانشگاه به عربی ترجمه و توسط انتشارات شورای ملی فرهنگ،‌ ادب و هنر کویت منتشر کرده است.