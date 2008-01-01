به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان که در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسلامی سخن می گفت، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم اظهار داشت: انتخابات در نظام اسلامی صحنه تنازع و تخاصم رقبا علیه یکدیگرنیست. نگاه ما به انتخابات به عنوان اصلی ترین عرصه کارآمدی نظام، معرفی خود ودیگران به عنوان شایستگی به عهده گرفتن مسئولیت نمایندگی است تا ملت بتواند با شناخت بهتر و بیشتر نمایندگان خود را انتخاب نماید.

وی افزود: انتخاب نمایندگانی کارآمد و دارای سلامت مالی و سیاسی و اخلاقی و دارای تجربه های قوی و در خط امام (ره) و رهبر معظم انقلاب می تواند مشکلات اقتصادی، معیشتی مردم را حل نماید.

بادامچیان به انتشار دومین بیانیه جبهه متحد اصولگرایان اشاره و تصریح کرد: مواضع اعلام شده در این بیانیه مورد حمایت ماست ، برای کارآمدسازی نظام باید بیگانگان را از مداخله در امور داخلی به ویژه رقابت های انتخاباتی مایوس کنیم و با چنین رویکردی است که می توان استقلال کشور را تضمین کرد.

وی افزود: مهار تورم حل مشکلات معیشتی مردم و بهبود شرایط زندگی در کانون توجه نخبگان جبهه متحد اصولگرایی است ما امیدواریم در مجلس هشتم گامهای بلندتری برای حل مشکلات اقتصادی برداریم.

قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: گفتمان خدمت و پیشرفت همچنان در دستور کار ماست تا راه رسیدن به قله های عزت و شرف و عظمت روز افزون ملت ایران کاملا هموار بماند.

وی تفاهم مجلس و دولت در مورد بودجه سال آینده را قدمی مبارک دانست و اظهار داشت: راه های مهار تورم وگرانی و حل مشکلات اقتصادی کشور را باید در تدوین یک بودجه سالم بدون کسری و با رعایت همه قوانین و مقررات حرفه ای وعلمی بدانیم. امیدواریم دولت و مجلس با پرهیز از بخشی نگری بتوانند به این مقصود نایل آیند .

بادامچیان ادامه داد : نمایندگان مردم باید بدانند آنچه که در سالهای پیشین تصویب کردند به چه صورت عمل شده است. سند تفریغ بودجه که یک سند ملی است این تصویر را برابر آنها قرار می دهد لذا با رعایت و لحاظ کردن آن در تدوین بودجه آینده از تخلفات و خروج از بودجه بندی و بودجه ریزی جلوگیری باید کرد.

وی افزود: امیدواریم فهرست نهایی مشترک جبهه اصولگرایان به زودی ارائه شود و این فهرست محور اصلی همگرایی همه اصولگرایان در سراسر کشور باشد زیرا فهرستی است که با همه اضلاع سیاسی اصولگرایان و چهره های مرضی الاطراف در استان ها و شهرستانها تهیه شده است.

بادامچیان در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک سال نو میلادی به مسیحیان کشورمان و دیگر مسیحیان در سراسر جهان گفت: سال 2007 سال افزایش خشونت و شرارت آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس علیه مسلمانان بود. قلب حضرت مسیح (ع) از این همه خشونت و بی رحمی و قتل و فشار و گناه آزرده است.

وی افزود: اکنون در غزه 5/1 میلیون نفر در محاصره اقتصادی، سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی به سر می برند. غزه اکنون به صورت یک زندان بزرگ در آمده است. رهبران واقعی مردم فلسطین در معرض ترور قرار دارند خطر بیماری و مرگ مردم غزه را با تنگ تر شدن محاصره تهدید می کند و مدعیان حقوق بشر اقدامی جدی نمی کنند در عراق و افغانستان مردم همچنان از تروریسم رنج می برند.

این فعال سیاسی تصریح کرد آمریکا در لبنان اجازه نمی دهد روند دموکراسی خواهی مسیر طبیعی به خود بگیرد و با دخالت غیر قانونی خود از انتخابات رئیس جمهور با سازوکارهای قانونی لبنان جلوگیری می کند. در پاکستان با ترور بی نظیر بوتو مردمسالاری در معرض خطر قرار گرفته واین کشور در آستانه یک جنگ داخلی است.

بادامچیان با محکوم کردن ترور بوتو از رهبران حزب مردم پاکستان خواست احساسات اعضای خود را مراقبت کنند تا اعتراضات آنها مسالمت آمیز باشد .

وی در ادامه افزود: دخالت آمریکا عامل اصلی نا امنی خشونت و کشتار در پاکستان است. رژیم صهیونیستی آمریکا و انگلیس مانع اصلی مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان هستند. جهان اسلام از دست تروریسم دولتی آمریکا و رژیم صهیونیستی خسته شده اند. مردم جهان در برابر تروریسم دولتی ساکت نمی نشینند و کار به اینجا رسیده که برخی نخبگان آمریکا معتقدند کاخ سفید در حال حرکت به سمت یک نظام فاشیستی در جهان پیش می رود.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات طالبانی رئیس جمهور عراق در مورد قرار داد 1975 اظهار داشت: ما انتظار نداشتیم در سالروز مرگ صدام، طالبانی همان حرفهایی را تکرار کند که صدام به خاطر آن 8 سال دو کشور را در جنگی خونین درگیر کرد وتوان و استعداد اقتصادی، سیاسی و نظامی دو کشور را به تحلیل برد.

بادامچیان گفت: خوشبختانه این اظهارات اصلاح شد اما باید توجه کنیم که اگر قرار باشد قراردادهای بین المللی به این سادگی مورد نفی و انکار قرار گیرند همه معادلات ، آرامش و آسایش منطقه در معرض تهدید قرار می گیرد.