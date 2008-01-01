وزارت بازرگانی در مدیریت توزیع میوه و تره بار کاملا منفعل است

به گزارش خبرنگار مهر، در شصت و هفتمین جلسه شورای شهر تهران که امروز در صحن علنی برگزار شد اعضای شورا پس از ارائه گزارش عملکرد سازمان میادین میوه و تره بار توسط مدیرعامل این سازمان نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان داشتند.

مهندس رسول خادم در این خصوص خاطرنشان کرد: مشکلاتی که هم اکنون در حوزه میوه و تره و بار وجود دارد در حوزه فرهنگ نیز قابل لمس است و متاسفانه فرهنگ مناسبی دراین باره وجود ندارد.

وی با اشاره به تهیه هفت آیین نامه برای میادین میوه و تره بار توسط شورای شهر دوم، خاطرنشان کرد: از سال 58 تاکنون قانون سازمان میادین میوه وتره بار تغییر نکرده است و لازم است ضمن اصلاح قانون، آیین نامه های موجود نیز در این خصوص اصلاح شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر افزود: ارتباط بین حلقه تولید و عرضه محصولات کشاورزی و میوه و تره بار از پایه اشکال دارد و در قانون تدوین شده در سال 58 که متعلق به شورای انقلاب است حلقه توزیع هرگز دیده نشده است.

خادم همچنین خواستار بررسی آیین نامه ها و اصلاح آنها توسط سازمان میادین شد و افزود: سازمان میادین بهتر است آیین نامه های موجود را مورد بررسی قرار دهد تا جهت اصلاح به شورا ارائه شود بطوریکه از این پس قوانین و آیین نامه های به روز داشته باشیم .

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر هم یاد آور شد: 60 تا 70 درصد زباله هایی که در تهران جمع آوری می شوند مواد آلی هستند که اکثر آنها نیز ضایعات میوه وتره بار شهروندان است.

وی خواستار افزایش کیفیت محصولات عرضه شده در میادین میوه وتره بار شد و تصریح کرد: کیفیت محصولات برای شهروندان بسیار مهم است و در کل باید استانداردهایی برای عرضه محصولات کشاورزی و میوه وتره بار تعریف شود.

حسن بیادی نایب رئیس شورا هم با اشاره به مشکل تملک زمین برخی از میادین میوه وتره بار یاد آور شد: از آنجایی که ما در یک حکومت اسلامی زندگی می کنیم باید در تملک زمین هایی که میادین در آن احداث می شود به قوانین دینی پایبند باشیم و از آنجایی که این محصولات وارد زندگی مردم و گوشت و پوست آنها می شود باید درتملک زمین ها دقت شود.

وی با اشاره به اینکه ورودی میوه و تره بار درهمه جای دنیا توسط شهرداریها کنترل می شود، افزود: باید تمیز کردن میوه ها و جدا سازی آنها به صورت یک کار اساسی انجام گردد ولی تا کنون وفقط به بسته بندی محصولات توجه شده است.

رئیس شورای شهر نیز در ادامه مباحث مطرح شده در این خصوص یاد آور شد: انتظار ما از سازمان میادین این است که به گزارشات و اعتراضات رسیدگی کند و متاسفانه ما در میادین میوه و تره و بار شاهد برخورد نامناسب غرفه داران با مردم هستیم .

چمران همچنین خواستار توجه بیشتر سازمان میادن میوه وتره بار به کیفیت محصولات شد و یاد آور شد: عرضه محصولات نباید به گونه ای باشد که با توجه به کیفیت و قیمت صرفه ای برای مردم نداشته باشد و تنها زباله زیادی تولید شود.

دکتر شیبانی عضو کمیسیون عمران شورا نیز یاد آور شد: میادین میوه و تره بار نباید به سمت فروش محصولات لوکس بروند و کیفیت میوه های موجود برای مردم عادی مناسب است.